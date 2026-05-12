Paolla Oliveira interpreta Ana em Herança de Narcisa - Olhar Filmes / Divulgação

Paolla Oliveira interpreta Ana em Herança de NarcisaOlhar Filmes / Divulgação

Publicado 12/05/2026 10:33

Rio - O drama de terror "Herança de Narcisa", protagonizado por Paolla Oliveira, ganhou uma nova data de estreia. A Olhar Filmes informou que o longa-metragem, que aborda a ancestralidade feminina e uma herança emocional mal resolvida entre mãe e filha, chegará aos cinemas no dia 9 de julho.



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No filme dirigido por Clarissa Appelt e Daniel Dias, Paolla interpreta Ana. A personagem retorna a casa onde viveu na infância, no Rio de Janeiro, após a morte da mãe, a ex-vedete Narcisa, e ao conferir o imóvel junto com seu irmão Diego (Pedro Henrique Müller), precisará lidar com traumas e medos do passado. Para sobreviver, ela terá que confrontar as mágoas e as memórias de uma relação tóxica mal resolvida.



O longa foi exibido em alguns dos principais festivais do Brasil, como o Festival do Rio, levando o Prêmio de Melhor Filme pelo Júri Popular, a 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, e o Cinequest Film & Creativity Festival, na Califórnia. O filme também está na programação do Fantaspoa - Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre deste ano.



