Tati Villela estrela filme apresentado em Cannes - Divulgação

Tati Villela estrela filme apresentado em CannesDivulgação

Publicado 19/05/2026 11:32

Rio – Conhecida por trabalho em novelas como "Vai na Fé" e "Mundo Novo", a atriz Tati Villela protagonizou o filme "A Versão da Lei", apresentado nesta última segunda-feira (18) no Marché du Filme, principal mercado audiovisual do Festival de Cannes. Dirigido por Nina Fachinello, o longa aborda a questão da violência de gênero no país.



Na trama, Villela interpreta a Sol, personagem que, como advogada, busca a defesa de mulheres em situação de violência. Para a artista, a obra dá voz à uma realidade ainda muito presente no Brasil. "É um filme que nasce de uma realidade dura, mas necessária de ser vista e discutida. Estar em Cannes com essa história é também uma forma de amplificar vozes e falar de algo que assola milhares de lares brasileiros".