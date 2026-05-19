Tati Villela estrela filme apresentado em CannesDivulgação
Na trama, Villela interpreta a Sol, personagem que, como advogada, busca a defesa de mulheres em situação de violência. Para a artista, a obra dá voz à uma realidade ainda muito presente no Brasil. "É um filme que nasce de uma realidade dura, mas necessária de ser vista e discutida. Estar em Cannes com essa história é também uma forma de amplificar vozes e falar de algo que assola milhares de lares brasileiros".
"Versão da Lei", ainda, reúne em seu elenco nomes como Karen Julia, Mariana Xavier, Cacau Protásio, Digão Ribeiro e o Pedro Carvalho.