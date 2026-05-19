Tati Villela estrela filme apresentado em CannesDivulgação

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Rio – Conhecida por trabalho em novelas como "Vai na Fé" e "Mundo Novo", a atriz Tati Villela protagonizou o filme "A Versão da Lei", apresentado nesta última segunda-feira (18) no Marché du Filme, principal mercado audiovisual do Festival de Cannes. Dirigido por Nina Fachinello, o longa aborda a questão da violência de gênero no país.

Na trama, Villela interpreta a Sol, personagem que, como advogada, busca a defesa de mulheres em situação de violência. Para a artista, a obra dá voz à uma realidade ainda muito presente no Brasil. "É um filme que nasce de uma realidade dura, mas necessária de ser vista e discutida. Estar em Cannes com essa história é também uma forma de amplificar vozes e falar de algo que assola milhares de lares brasileiros". 
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Atriz interpreta advogada em
Longa com Tati Villela aborda questões de violência de gênero - Divulgação
Tati Villela estrela filme apresentado em Cannes - Divulgação

"Versão da Lei", ainda, reúne em seu elenco nomes como Karen Julia, Mariana Xavier, Cacau Protásio, Digão Ribeiro e o Pedro Carvalho.