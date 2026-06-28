Giovanna Rangel interpreta Sophie Sheridan em nova montagem de musical - Reprodução/Dan Coelho

Giovanna Rangel interpreta Sophie Sheridan em nova montagem de musicalReprodução/Dan Coelho

Publicado 28/06/2026 05:00

Rio - Conhecida por interpretar a vilã Fabiana em "Malhação – Vidas Brasileiras" (2018), da TV Globo, Giovanna Rangel assume o papel da protagonista Sophie Sheridan na nova temporada brasileira de "Mamma Mia!", musical lançado em Londres, em 1999, que se tornou um dos mais bem-sucedidos da Broadway. O espetáculo, em cartaz em São Paulo, chega ao Rio no dia 20 de agosto e fica em cartaz até 13 de setembro, no Teatro Riachuelo, no Centro.

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A produção é ambientada em uma pequena ilha na Grécia. Na história, Sophie almeja, às vésperas do casamento, descobrir o segredo em torno da identidade do pai. Para isso, ela convida três paixões antigas da mãe, Donna (Claudia Netto), para a cerimônia: Sam Carmichael (Sérgio Menezes), Bill Austin (Renato Rabelo) e Harry Bright (Claudio Galvan). A trilha sonora da trama é embalada por canções da banda sueca ABBA, como "Dancing Queen", "The Winner Takes it All", "Money, Money, Money", entre muitas outras.

"É uma história atemporal, com reviravoltas, amor, amizade, comédia e músicas icônicas. As pessoas que já conhecem, assistem com um sorriso no rosto lembrando de cada hit, e quem não conhece, se apaixona na hora. O enredo é tão bem contado que não tem como não gostar, ou pelo menos ficar nostálgico. As cenas das 'Dínamos' juntas são hilárias, as da Sophie e da Donna são de emocionar e ainda tem o mistério do verdadeiro pai da Sophie, o que torna tudo ainda mais instigante", diz Giovanna.

A forte relação entre mãe e filha é um dos pontos centrais do musical. A atriz, então, comenta que, assim como a personagem, também é muito ligada à matriarca. "Todos meus segredos e anseios eu compartilho com ela; as novidades, os sufocos, as fofocas. Sempre que estamos na cena da Donna vestindo a Sophie para o casamento, é nela que eu penso e é bem difícil segurar as lágrimas em 'Slipping Through My Fingers'. Levo muito da nossa relação de amigas para o palco. Minha mãe é meu maior orgulho".

Fã de carteirinha do ABBA, Giovanna revela uma história envolvendo o grupo. "Eu amo todas (as músicas), mas 'Dancing Queen' sempre vai ser especial. Nos meus 15 anos, ao invés da valsa tradicional com o príncipe, eu chamei meu melhor amigo para dançar essa! Eu queria algo para cima, animado e que desse para coreografar. Foi muito divertido e lembro até hoje alguns passos."



A artista iniciou a trajetória no teatro musical como Anastasia, musical original da Broadway baseado na animação de 1997, no qual ocupou o papel principal. Ela também integrou outras produções como "O Jovem Frankenstein", "A Noviça Rebelde", "Pluft, o fantasminha", "Godspell" e "Diana - A Princesa do Povo".

"Amo fazer personagens diversos, e acredito que nós artistas crescemos cada vez mais com a prática, então essas produções me deram a oportunidade de mostrar versatilidade e maturidade cênica. São personagens com idades diferentes, timbres de voz diferentes e épocas distintas. No caso dessas três, eram pessoas reais, o que foi mais interessante ainda, pois tinha o lugar da pesquisa familiar, dos costumes, dos fatos históricos, e o conhecimento disso tudo sempre traz muito conteúdo para ser mostrado em cima do palco".

Em relação ao futuro, ela tem grandes expectativas. "Gostaria de participar de séries e filmes. Acho que me ver em uma tela de cinema seria um sonho. E cada vez mais também, ter a chance de fazer personagens diversos. Não descarto a possibilidade de algo fora do Brasil, será que é sonhar muito alto? Espero que não. E no teatro musical ainda quero ter a chance de fazer muitas personagens que me desafiem."

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa