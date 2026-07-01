Christopher Nolan dirige adaptação de A Odisseia de Homero - Divulgação

Christopher Nolan dirige adaptação de A Odisseia de HomeroDivulgação

Publicado 01/07/2026 14:32 | Atualizado 02/07/2026 11:57

Rio – A Universal Pictures divulgou novo trailer do longa-metragem “A Odisseia”, nesta quarta-feira (1). Dirigido por Christopher Nolan, vencedor do Oscar de Melhor Diretor e Melhor Filme por “Oppenheimer”, o filme tem previsão de estreia para o dia 16 de julho nos cinemas brasileiros.



O trailer traz uma prévia dos desafios encontrados por Odisseu em seu retorno para Ítaca, destacando as complicações presentes em sua jornada a partir de uma pegada intimista. A ausência do personagem de seu lar e de sua família, também é apontada, enlaçando uma trama mais emocional.



O filme é uma adaptação da obra clássica de Homero e acompanha o herói em sua trajetória de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando a ira dos deuses e criaturas míticas.



Matt Damon protagoniza a narrativa épica, dando vida à Odisseu, ao lado de nomes como Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco).



“A Odisseia” conta com a venda antecipada de ingressos para sessões convencionais e em Imax nas principais redes de cinema do país.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa

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