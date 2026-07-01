Christopher Nolan dirige adaptação de A Odisseia de HomeroDivulgação
O trailer traz uma prévia dos desafios encontrados por Odisseu em seu retorno para Ítaca, destacando as complicações presentes em sua jornada a partir de uma pegada intimista. A ausência do personagem de seu lar e de sua família, também é apontada, enlaçando uma trama mais emocional.
O filme é uma adaptação da obra clássica de Homero e acompanha o herói em sua trajetória de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando a ira dos deuses e criaturas míticas.
Matt Damon protagoniza a narrativa épica, dando vida à Odisseu, ao lado de nomes como Anne Hathaway (Penélope), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya (Atena), Mia Goth (Melanto), Robert Pattinson (Antínoo), John Leguizamo (Eumeu), Jimmy Gonzales (Cefeu) e Himesh Patel (Euríloco).
“A Odisseia” conta com a venda antecipada de ingressos para sessões convencionais e em Imax nas principais redes de cinema do país.
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