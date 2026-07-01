Juliano Floss apostou em novo visual de ’cara limpa’ - Reprodução / Instagram

Juliano Floss apostou em novo visual de ’cara limpa’ Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 14:31

Rio - Juliano Floss voltou a surpreender os seguidores com uma transformação no visual. Depois de deixar o "BBB 26" e trocar os fios loiros pelo ruivo, o influenciador de 21 anos apareceu, na madrugada desta terça-feira (30), sem barba e bigode pela primeira vez em três anos.

fotogaleria

Em fotos publicadas nos stories do Instagram, Juliano compartilhou o antes e depois da mudança. Na primeira imagem, o namorado de Marina Sena mostrou o visual apenas com o bigode e escreveu "antes". Em seguida, surgiu completamente de "cara limpa" e usando um roupão branco: "Já fazia 3 anos".



A transformação marca mais uma mudança na aparência do terceiro colocado da 26ª edição do reality da TV Globo. No início de junho, Em fotos publicadas nos stories do Instagram, Juliano compartilhou o antes e depois da mudança. Na primeira imagem, o namorado de Marina Sena mostrou o visual apenas com o bigode e escreveu "antes". Em seguida, surgiu completamente de "cara limpa" e usando um roupão branco: "Já fazia 3 anos".A transformação marca mais uma mudança na aparência do terceiro colocado da 26ª edição do reality da TV Globo. No início de junho, ele já havia chamado atenção ao abandonar o cabelo platinado e adotar os fios ruivos. Na ocasião, Juliano também mostrou a reação da namorada ao visual. "Meu amor... você está muito lindo, meu amor. Olha como está lindo", elogiou a cantora em vídeo publicado pelo influenciador.

Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa