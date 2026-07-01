Juliano Floss apostou em novo visual de ’cara limpa’ Reprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Juliano Floss voltou a surpreender os seguidores com uma transformação no visual. Depois de deixar o "BBB 26" e trocar os fios loiros pelo ruivo, o influenciador de 21 anos apareceu, na madrugada desta terça-feira (30), sem barba e bigode pela primeira vez em três anos.
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Juliano Floss apostou em novo visual de 'cara limpa' - Reprodução / Instagram
Juliano Floss apostou em novo visual de 'cara limpa' - Reprodução / Instagram
Juliano Floss apostou em novo visual de 'cara limpa' - Reprodução / Instagram

Em fotos publicadas nos stories do Instagram, Juliano compartilhou o antes e depois da mudança. Na primeira imagem, o namorado de Marina Sena mostrou o visual apenas com o bigode e escreveu "antes". Em seguida, surgiu completamente de "cara limpa" e usando um roupão branco: "Já fazia 3 anos".

A transformação marca mais uma mudança na aparência do terceiro colocado da 26ª edição do reality da TV Globo. No início de junho, ele já havia chamado atenção ao abandonar o cabelo platinado e adotar os fios ruivos. Na ocasião, Juliano também mostrou a reação da namorada ao visual. "Meu amor... você está muito lindo, meu amor. Olha como está lindo", elogiou a cantora em vídeo publicado pelo influenciador.
Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa