Juliano Floss apostou em novo visual de ’cara limpa’ Reprodução / Instagram
Em fotos publicadas nos stories do Instagram, Juliano compartilhou o antes e depois da mudança. Na primeira imagem, o namorado de Marina Sena mostrou o visual apenas com o bigode e escreveu "antes". Em seguida, surgiu completamente de "cara limpa" e usando um roupão branco: "Já fazia 3 anos".
A transformação marca mais uma mudança na aparência do terceiro colocado da 26ª edição do reality da TV Globo. No início de junho, ele já havia chamado atenção ao abandonar o cabelo platinado e adotar os fios ruivos. Na ocasião, Juliano também mostrou a reação da namorada ao visual. "Meu amor... você está muito lindo, meu amor. Olha como está lindo", elogiou a cantora em vídeo publicado pelo influenciador.