Danny Glover falou sobre experiência convivendo com Alzheimer - Reprodução/Facebook

Danny Glover falou sobre experiência convivendo com Alzheimer Reprodução/Facebook

Publicado 01/07/2026 11:41 | Atualizado 01/07/2026 12:01

Rio – Conhecido por atuar em filmes da franquia “Máquina Mortífera”, o ator Danny Glover, de 79 anos, falou sobre O diagnóstico de Alzheimer e da experiência de viver com a doença em entrevistas recentes ao programa “Today Show”, da NBC, e à revista "People". Ele explicou que foi diagnosticado com a condição ainda em 2023.



No “Today Show”, Danny contou que tenta conviver com a doença da melhor maneira possível, apesar de saber que com a progressão do Alzheimer, suas relações com o quadro devem sofrer uma mudança aparente. “De certa forma, consigo conviver com isso. Tenho certeza de que, conforme o tempo for passando, as coisas serão diferentes e mudarão”.



Para a "People", ele revelou que ainda tem dificuldade em entender o diagnóstico. “Ainda não consigo assimilar completamente tudo isso. Existem momentos que você continua lembrando e que comprovam que você consegue se lembrar das coisas. E existem momentos que eu nunca vou esquecer”.



A filha do ator, Mandisa, disse que começou a notar as mudanças no comportamento do pai em 2022, no mesmo ano em que ele recebeu um Oscar honorário, o Prêmio Humanitário Jean Hersholt. “A história do meu pai é que ele se lembra de tudo até 1970, em que canto ele estava de pé, com quem ele conversou, sobre o que eles falaram, a cor que estavam vestindo, tudo”.



“Ele te contaria tanto sobre seus pais, e eu escutei essas histórias muitas e muitas vezes, e tinham peças da história faltando. Eu me perguntava, ‘O que será que está acontecendo?’”.



Ela explica que foi uma decisão do pai revelar o diagnóstico publicamente. “Acho muito importante que ele tenha controle sobre sua própria narrativa, sobre sua própria história de vida. A hora é agora. Que melhor momento do que agora para ele falar por si mesmo?”.



Glover destaca que o momento não pressupõe o fim de sua trajetória. “Eu não sinto como se fosse o fim da minha vida”, falou, “Ainda tem trabalho a fazer”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Letícia Montrezor