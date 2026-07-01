Nasce Francisco, filho de Mano Walter e Débora Silva - Reprodução do Instagram / Vanessa Cavalcanti

Nasce Francisco, filho de Mano Walter e Débora SilvaReprodução do Instagram / Vanessa Cavalcanti

Publicado 01/07/2026 09:22

Rio - O cantor Mano Walter e a mulher Débora Silva anunciaram o nascimento do terceiro filho, Francisco, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (30). O casal publicou fotos do bebê, que chegou ao mundo via parto natural, em uma maternidade de Maceió, e se derreteu por ele.

"30 de junho. O dia que Deus escolheu para você vir ao mundo, Francisco. Você chegou rodeado de amor, cuidado e muitas orações. Em um parto normal lindo, intenso e emocionante, já mostrou desde os primeiros instantes a sua força e a sua imensa vontade de viver. Nosso pequeno guerreiro", escreveu o casal.



"Mais uma vez, tivemos o privilégio de testemunhar o milagre da vida e de sentir, de forma tão concreta, o cuidado de Deus sobre a nossa família. Obrigada, meu Senhor Jesus Cristo, por esse presente tão precioso. Que a vida do Francisco seja sempre guiada por Ti, repleta de saúde, paz, fé, amor e da Tua infinita proteção. Seja bem-vindo, nosso filho. Nós já amamos você mais do que as palavras podem expressar", completou.







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Juntos desde 2018, Walter e Débora oficializaram a união no civil em 2019. Em 2024, eles se casaram no religioso, na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Homens, em Maceió, Alagoas. Além de Francisco, os dois são papais de José, de 5 anos, e Maria, de 3.