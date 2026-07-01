Chay Suede e Laura NeivaReprodução do Instagram
Chay Suede celebra os 34 anos em festa intimista
Ingrid Guimarães estava entre os convidados do aniversário
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Grávida, Sabrina Sato muda planos de férias: 'Foi tão difícil'
Apresentadora contou que decidiu permanecer em São Paulo para acompanhar o tratamento do pai e viver a gestação com mais tranquilidade
Carolina Dieckmmann mostra visual renovado: 'Cabelin dourado'
Atriz apareceu com o corte repaginado após retoque na cor e recebeu elogios de famosos e seguidores nas redes sociais
João Guilherme surge sem camisa e ganha elogios: 'Lindo'
Publicação do ator foi alvo de comentários de Maisa Silva
Flay se manifesta sobre confusão em show: 'Homem não se cria pra mim'
Cantora alegou que foi desrespeitada pela produção de evento
Andressa Urach gasta R$ 240 mil para rejuvenescer o rosto
Influenciadora mostrou o resultado das cirurgias faciais, falou sobre o pós-operatório e disse que buscava um efeito natural