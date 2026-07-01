Chay Suede e Laura NeivaReprodução do Instagram

I
Isabelle Rosa
Rio - Intérprete de Pedro em "Quem Ama Cuida", Chay Suede comemorou o aniversário de 34 anos, nesta terça-feira (30), ao lado da mulher, a atriz Laura Neiva, dos filhos, Maria, José e Ana, e dos amigos próximos. Registros da festa intimista foram publicados por Ingrid Guimarães, no Instagram Stories. 
Em um dos cliques, a artista aparece toda sorridente ao lado de Chay. "Ainda deu tempo de postar ele. Porque as comemorações dele são sempre assim: sem celular e com poucos e bons. Parabéns, amigo querido", escreveu ela na legenda. 
fotogaleria
Ingrid Guimarães e Chay Suede - Reprodução do Instagram
Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução do Instagram
Na sequência, Ingrid publicou um vídeo da hora do parabéns. Nas imagens, o ator aparece ao lado da mulher, que usava uma blusa com uma foto dele, próximo a mesa do bolo. "O casal mais fofo do mercado", comentou a humorista. "34 anos de puro talento", completou. 
 