Camila Queiroz celebra aniversário com Klebber Toledo e a filha ClaraReprodução / Instagram
Na publicação, Camila mostrou a celebração com direito a bolo, mesa de doces e decoração em tons delicados. “Me sentindo extremamente grata, abençoada e amada”, escreveu ela na legenda. Além de Klebber e Clara, a artista também compartilhou cliques ao lado da irmã, da mãe e da avó.
Klebber homenageou Camila nas redes sociais no fim de semana. “Parabéns, meu amor. Nesse fim de semana, celebramos o seu aniversário. Hoje torcemos juntos pelo nosso país, mas a verdade é que a minha maior torcida sempre foi pela sua felicidade”, declarou o ator.
Na sequência, ele completou a mensagem com uma nova demonstração de carinho. “A minha maior alegria sempre foi te ver realizar e conquistar os seus sonhos. E, falando em sonhos, você já realizou todos os meus. Espero estar ao seu lado para construirmos muitos outros, juntos. Você é a mulher da minha vida, a pessoa que me faz querer ser melhor todos os dias”, afirmou.
Camila e Klebber celebraram a chegada da primeira filha em dezembro de 2025. Na época, o casal compartilhou as primeiras imagens da menina nas redes sociais.
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