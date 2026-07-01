Camila Queiroz celebra aniversário com Klebber Toledo e a filha Clara - Reprodução / Instagram

Camila Queiroz celebra aniversário com Klebber Toledo e a filha ClaraReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 08:01

Rio - Camila Queiroz dividiu com os seguidores, nesta terça-feira (30), alguns registros da comemoração de seus 33 anos. A atriz, que fez aniversário na última sexta-feira (27), aparece nas fotos ao lado do marido, Klebber Toledo, e da filha do casal, Clara, de 6 meses.

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Na publicação, Camila mostrou a celebração com direito a bolo, mesa de doces e decoração em tons delicados. “Me sentindo extremamente grata, abençoada e amada”, escreveu ela na legenda. Além de Klebber e Clara, a artista também compartilhou cliques ao lado da irmã, da mãe e da avó.Klebber homenageou Camila nas redes sociais no fim de semana. “Parabéns, meu amor. Nesse fim de semana, celebramos o seu aniversário. Hoje torcemos juntos pelo nosso país, mas a verdade é que a minha maior torcida sempre foi pela sua felicidade”, declarou o ator.Na sequência, ele completou a mensagem com uma nova demonstração de carinho. “A minha maior alegria sempre foi te ver realizar e conquistar os seus sonhos. E, falando em sonhos, você já realizou todos os meus. Espero estar ao seu lado para construirmos muitos outros, juntos. Você é a mulher da minha vida, a pessoa que me faz querer ser melhor todos os dias”, afirmou.Camila e Klebber celebraram a chegada da primeira filha em dezembro de 2025. Na época, o casal compartilhou as primeiras imagens da menina nas redes sociais.