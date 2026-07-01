Henrique passa por cirurgia - Randes Filho / Divulgação

Henrique passa por cirurgiaRandes Filho / Divulgação

Publicado 01/07/2026 07:04

Rio - Henrique, da dupla de Juliano, cancelou dois shows em Rondônia depois de passar por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral, no último domingo (28), no Hospital Einstein Israelita, em Goiânia. Apesar de já ter recebido alta, o cantor deverá seguir em repouso até o dia 8 de julho, quando será reavaliado. A informação foi divulgada pela equipe do artista, nesta terça-feira (30).

"No último domingo, 28, Henrique se dirigiu ao Hospital Einstein Israelita - Goiânia com dores intensas na região inguinal direita, após avaliação clínica, foi estabelecida correção cirúrgica. O cantor foi submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral. Henrique teve alta e, por orientação médica, se manterá em repouso até o dia 08/07, quando será reavaliado", diz a nota, enviada pela assessoria de imprensa de Henrique.

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Os shows cancelados seriam realizados em Porto Velho (RO), no dia 3 de julho, e em Ji-Paraná (RO), no dia 4 de julho. "Os valores recebidos serão integralmente ressarcidos ao contratante. Quanto à devolução de ingressos, pedimos para entrarem em contato com a produção local. Henrique & Juliano são extremamente comprometidos com seu público e lamentam profundamente a ausência", conclui.





