Bruna Biancardi compartilha passeio em aquário com as filhas e Davi Lucca - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi compartilha passeio em aquário com as filhas e Davi LuccaReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 08:50 | Atualizado 01/07/2026 08:52

Rio - Bruna Biancardi, de 32 anos, seguiu com os registros da rotina em família nos Estados Unidos em meio à repercussão envolvendo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha de Neymar. Nesta terça-feira (30), a influenciadora compartilhou momentos de Mel e Mavie, suas filhas com o jogador, ao lado de Davi Lucca, primogênito do atacante.