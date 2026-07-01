Bruna Biancardi compartilha passeio em aquário com as filhas e Davi LuccaReprodução / Instagram
Nas redes sociais, Bruna mostrou Davi, de 14 anos, e Mavie, de 2, durante uma visita a um aquário. A caçula, Mel, de 10 meses, também apareceu no passeio, no colo da mãe. A influenciadora está grávida novamente de Neymar, que está concentrado com a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo, nos Estados Unidos.
A aparição dos filhos do atleta ocorre pouco depois de Amanda Kimberlly afirmar que Helena, de 1 ano, não foi convidada para acompanhar a família paterna no país. Em publicação no Instagram, a modelo negou que a ausência da menina nos jogos tenha sido uma decisão dela.
"Todo pós-jogo, a 'internet' faz um espetáculo com o meu nome e o da Helena, por puro prazer de adoecer as pessoas", desabafou.
Amanda também explicou que teria providenciado os documentos necessários para facilitar a viagem da filha. "Estamos no terceiro jogo e, em todos, a culpa sempre foi minha por a Helena não estar presente [na Copa]. Então, eu vou esclarecer de uma vez por todas que não foi por falta de vontade minha. Até porque, há um mês, eu tirei o visto de todos para facilitar a presença dela", afirmou a modelo na segunda-feira (29).
Mais tarde, ela voltou às redes sociais para reforçar que o assunto envolve apenas ela e Neymar. "Parem de jogar a culpa em outras pessoas. Isso é um assunto meu e do pai dela", declarou.
Bruna, por sua vez, não comentou a polêmica. A influenciadora manteve a programação nos Estados Unidos e continuou a compartilhar momentos da viagem com as filhas, familiares e Davi Lucca. Nos últimos dias, ela também publicou registros em parques temáticos da Disney, em Orlando.
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