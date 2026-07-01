Hugo Bonèmer e a avó, Maria Celeste - Reprodução do Instagram

Hugo Bonèmer e a avó, Maria Celeste Reprodução do Instagram

Publicado 01/07/2026 08:51

Rio - Hugo Bonemer lamentou a morte da avó, Maria Celeste, aos 89 anos, por meio das redes sociais, nesta terça-feira (30). O apresentador e ator compartilhou uma foto ao lado da familiar, no Instagram, e expressou tristeza pela perda. Ele ainda ressaltou o privilégio de ter convivido com ela.

"Que privilégio ter conhecido, convivido e chamado de minha vovó. Não quero escrever muito hoje, só estou aqui vendo todas as fotos com ela e lembrando como é bom ter e aproveitar a companhia de uma vó. Mas aí ela vai e dói e é injusto. Um sentimento bem merd* mesmo… aí não é hora de escrever bonito", escreveu.

Primo de Hugo, William Bonner comentou: "Carinhosíssima sempre. E de uma força impressionante e inspiradora". Fátima Bernardes também se manifestou: "Hugo, querido, meu abraço apertado pra você. Sinto muito. Mas que neto especial você foi pra ela".

Hugo também recebeu mensagens carinhosas de amigos famosos, como Amaury Lorenzo e Alexandra Richter: "Meus sentimentos".