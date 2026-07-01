Apresentadora mostrou o rosto sem maquiagem e falou, com bom humor, sobre as transformações da gestação - Reprodução / Instagram

Apresentadora mostrou o rosto sem maquiagem e falou, com bom humor, sobre as transformações da gestação Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 10:51

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Sabrina contou que tem gostado da aparência mais arredondada. "Ficar mais cheinha assim... Está enorme, né? Mas eu amo ela mais cheinha na gestação", afirmou.

Em seguida, ela mostrou que estava usando apenas blush e revelou um truque de maquiagem que costuma fazer. "Estou sem nada de pele, só com o blush que eu passo aqui, aqui, aqui e aqui, porque minha testa é muito grande. Passo um blush assim meio rosadinho, vermelhinho, para dar uma disfarçada."



A apresentadora também atribuiu o aumento do volume do rosto e dos lábios às alterações hormonais da gravidez. "Mas olha a boca como está grande... Grávida, da mãe, a carinha dos hormônios. É a cara do hormônio. É muito boa essa carinha, né? A maçã como fica, a boca."



Sabrina anunciou a gravidez, no último dia 22, em um vídeo narrado por Zoe, de 7 anos, fruto do antigo relacionamento da apresentadora com Duda Nagle. No último domingo (28), Sabrina e Nicolas realizaram um chá revelação e descobriram que estão à espera de um menino.