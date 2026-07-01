Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante show - Reprodução / Instagram

Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante showReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 09:50

Rio - O cantor Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, deu um susto nos fãs durante um show realizado em Bom Conselho, no interior de Pernambuco, na última segunda-feira (29). O cantor sofreu uma queda de cerca de dois metros do palco na apresentação. Em seguida, ele foi levado ao hospital para realizar exames. Após o episódio, o artista se manifestou e garantiu que não sofreu ferimentos graves.

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Carlinhos explicou que o acidente aconteceu depois que confundiu uma lona instalada no palco com o piso. "Estou passando para agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi de preocupação... Mas está tudo bem comigo, viu? Foi apenas um escorregão", iniciou.





Segundo o artista, ele sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento médico logo após o acidente. Pouco tempo depois, o perfil oficial do Forrozão Tropykalia divulgou uma nota informando que o cantor havia realizado exames e que seu estado de saúde é estável.



Ainda na publicação, o cantor assegurou que voltaria aos palcos normalmente. "Já estamos na estrada novamente. Hoje já tem show e até o dia 9 de julho a gente está na estrada. Agradeço a todos vocês pela preocupação. Vocês sabem que eu estou ali no palco dando o melhor de mim e vai continuar sendo assim. Hoje estaremos juntos em Vicência/PE. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos!."









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"Tinha uma parte no palco que era lona e eu achei que fosse piso. Não era. Pisei em falso e acabei caindo. Uma altura de mais ou menos dois metros, mas, graças a Deus, foi amortecido pela Keké (Klebia Camargo) que puxou o meu braço. Eu também tentei me segurar ali na estrutura e amorteceu", acrescentou.Segundo o artista, ele sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento médico logo após o acidente. Pouco tempo depois, o perfil oficial do Forrozão Tropykalia divulgou uma nota informando que o cantor havia realizado exames e que seu estado de saúde é estável.Ainda na publicação, o cantor assegurou que voltaria aos palcos normalmente. "Já estamos na estrada novamente. Hoje já tem show e até o dia 9 de julho a gente está na estrada. Agradeço a todos vocês pela preocupação. Vocês sabem que eu estou ali no palco dando o melhor de mim e vai continuar sendo assim. Hoje estaremos juntos em Vicência/PE. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos!."

Além do pronunciamento, o perfil também compartilhou o momento da queda. Assista:







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Formado em 1997, em Iguatu (CE), o Forrozão Tropykalia é um dos principais nomes do forró eletrônico romântico. A banda ganhou projeção nacional com sucessos como "Planeta de Cores", "Onde Está Você" e "Você Fugiu de Mim". Carlinho integra o grupo desde a formação e segue como a principal voz masculina, enquanto Klébia Camargo, a Keké, assume os vocais femininos.

Formado em 1997, em Iguatu (CE), o Forrozão Tropykalia é um dos principais nomes do forró eletrônico romântico. A banda ganhou projeção nacional com sucessos como "Planeta de Cores", "Onde Está Você" e "Você Fugiu de Mim". Carlinho integra o grupo desde a formação e segue como a principal voz masculina, enquanto Klébia Camargo, a Keké, assume os vocais femininos.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa