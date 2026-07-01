Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante showReprodução / Instagram
Segundo o artista, ele sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento médico logo após o acidente. Pouco tempo depois, o perfil oficial do Forrozão Tropykalia divulgou uma nota informando que o cantor havia realizado exames e que seu estado de saúde é estável.
Ainda na publicação, o cantor assegurou que voltaria aos palcos normalmente. "Já estamos na estrada novamente. Hoje já tem show e até o dia 9 de julho a gente está na estrada. Agradeço a todos vocês pela preocupação. Vocês sabem que eu estou ali no palco dando o melhor de mim e vai continuar sendo assim. Hoje estaremos juntos em Vicência/PE. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos!."
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Formado em 1997, em Iguatu (CE), o Forrozão Tropykalia é um dos principais nomes do forró eletrônico romântico. A banda ganhou projeção nacional com sucessos como "Planeta de Cores", "Onde Está Você" e "Você Fugiu de Mim". Carlinho integra o grupo desde a formação e segue como a principal voz masculina, enquanto Klébia Camargo, a Keké, assume os vocais femininos.