Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante showReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - O cantor Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, deu um susto nos fãs durante um  show realizado em Bom Conselho, no interior de Pernambuco, na última segunda-feira (29). O cantor sofreu uma queda de cerca de dois metros do palco na apresentação. Em seguida, ele foi levado ao hospital para realizar exames. Após o episódio, o artista se manifestou e garantiu que não sofreu ferimentos graves.
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Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante show - Reprodução / Instagram
Carlinhos Gabriel, vocalista da banda Forrozão Tropykalia, sofreu uma queda de cerca de dois metros durante show - Reprodução / Instagram
Carlinhos explicou que o acidente aconteceu depois que confundiu uma lona instalada no palco com o piso. "Estou passando para agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi de preocupação... Mas está tudo bem comigo, viu? Foi apenas um escorregão", iniciou.
"Tinha uma parte no palco que era lona e eu achei que fosse piso. Não era. Pisei em falso e acabei caindo. Uma altura de mais ou menos dois metros, mas, graças a Deus, foi amortecido pela Keké (Klebia Camargo) que puxou o meu braço. Eu também tentei me segurar ali na estrutura e amorteceu", acrescentou. 

Segundo o artista, ele sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento médico logo após o acidente. Pouco tempo depois, o perfil oficial do Forrozão Tropykalia divulgou uma nota informando que o cantor havia realizado exames e que seu estado de saúde é estável.

Ainda na publicação, o cantor assegurou que voltaria aos palcos normalmente. "Já estamos na estrada novamente. Hoje já tem show e até o dia 9 de julho a gente está na estrada. Agradeço a todos vocês pela preocupação. Vocês sabem que eu estou ali no palco dando o melhor de mim e vai continuar sendo assim. Hoje estaremos juntos em Vicência/PE. Obrigado pelo carinho e pelas mensagens de todos!."


Além do pronunciamento, o perfil também compartilhou o momento da queda. Assista: 

Formado em 1997, em Iguatu (CE), o Forrozão Tropykalia é um dos principais nomes do forró eletrônico romântico. A banda ganhou projeção nacional com sucessos como "Planeta de Cores", "Onde Está Você" e "Você Fugiu de Mim". Carlinho integra o grupo desde a formação e segue como a principal voz masculina, enquanto Klébia Camargo, a Keké, assume os vocais femininos. 
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa