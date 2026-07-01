Alessandra Maestrini - Reprodução / Instagram

Alessandra Maestrini Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 09:44

Rio - Alessandra Maestrini, de 49 anos, anunciou nesta terça-feira (30) que precisou se afastar temporariamente dos compromissos profissionais para cuidar da saúde. Conhecida pelo papel de Bozena na série "Toma Lá, Dá Cá”, da Globo, a atriz contou que deixou o elenco do espetáculo "7 Mulheres e um Mistério" por recomendação médica, ao perceber sinais de estafa e risco de burnout.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais, Alessandra explicou que a decisão foi tomada no dia 10 de junho, mas só veio a público agora, após a produção oficializar o elenco atualizado da peça. No relato, a artista falou sobre a importância de reconhecer os próprios limites."Preciso falar com vocês sobre respeitar os próprios limites. Como essa é a única maneira que a gente tem de respeitar o limite do outro. No dia 10 de junho desse ano, eu tive que tomar uma decisão muito difícil. Imagine um disco, uma bandeja, sobre ela todas as suas responsabilidades, até que um dia chega um convite que você também quer abraçar e você coloca essa nova responsabilidade sobre a bandeja. E assim que ela posa, você percebe que essa bandeja começou a se desequilibrar de tal maneira que você deve abrir mão da sua decisão para preservar o que há sobre a bandeja", declarou.A atriz contou que aceitou o convite para integrar o espetáculo e ficou encantada com o projeto, mas percebeu que já havia ultrapassado seus limites. "Eu queria abraçar esse projeto. Quando eu entrei, eu fiquei absolutamente encantada e me senti presenteada por essas artistas maravilhosos e incríveis. Reencontrei parceiros de trabalho que vão ser parceiros meus para a vida inteira. Só que eu também fui percebendo que eu estava desmilinguindo porque eu já estava fazendo muita coisa, quis abraçar mais essa responsabilidade e me dei conta que era muito, que de repente eu estava precisando faltar aos ensaios desse espetáculo. Comecei a faltar nos outros também, eu estava muito exaurida e, quando eu estava presente, era só meu corpo que estava presente, eu não estava em espírito, minha saúde começou a escoar pelo ralo", afirmou.Alessandra também revelou que procurou ajuda psiquiátrica ao notar o desgaste físico e emocional. Segundo ela, pessoas próximas já haviam demonstrado preocupação com seu estado de cansaço."Fui me consultar com uma psiquiatra para saber, porque eu estava com essa sensação de que eu estava entrando em estafa, meus amigos, minha mãe, minha namorada, todo mundo me falando que estava me vendo muito cansada. E ela falou: 'você precisa sair, porque senão você vai entrar em estafa, corre o risco de entrar em burnout'. Então, eu falei com a produção e pedi para sair", contou.Na legenda da publicação, a atriz reforçou que a pausa aconteceu por orientação médica e destacou que a decisão teve o objetivo de preservar sua saúde e também o andamento do espetáculo."Sabe quando a vida dá um sinal bem grande e a gente precisa ter a coragem de parar, respirar e escutar o próprio corpo? É exatamente por isso que estou aqui hoje, abrindo meu coração da maneira mais transparente possível para vocês. Infelizmente, por recomendação médica, precisei me afastar do espetáculo '7 mulheres e um mistério'. Eu estava no limite, beirando um burnout, e entendi que se eu não cuidasse disso agora, a conta seria alta demais. Por respeito imenso a esse projeto lindo, a toda a equipe e, principalmente, a cada um de vocês que acompanha e apoia a minha jornada, fiz questão de comunicar essa decisão no dia 10 de junho, com bastante antecedência, para que tudo pudesse ser reorganizado com calma, sem sobressaltos e sem prejudicar o espetáculo que tanto merece brilhar", escreveu.