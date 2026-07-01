Chrigor - Reprodução / Instagram

ChrigorReprodução / Instagram

Publicado 01/07/2026 11:27 | Atualizado 01/07/2026 11:29

Rio - Chrigor, de 51 anos, voltou a cancelar compromissos profissionais por questões de saúde. O cantor, ex-integrante do Exaltasamba, adiou duas apresentações que faria na terça-feira (30), no Batuq Niterói e na quadra da Gaviões da Fiel. A decisão foi comunicada pela equipe do artista nas redes sociais, sem detalhes sobre o quadro clínico.

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"Em respeito aos nossos fãs e amigos, pedimos desculpas ao Batuq Niterói e para a Gaviões, onde faríamos show hoje. Teremos que adiar devido a cuidados médicos. Agradecemos a paciência e toda forma de carinho e respeito", informou a nota divulgada pela Chrigor Produções.A equipe do cantor não explicou o motivo dos novos cuidados médicos. Nas últimas semanas, no entanto, o estado de saúde de Chrigor já havia chamado atenção dos fãs. Entre o fim de maio e o início de junho, ele ficou internado na UTI de um hospital em São Paulo, por causa de uma hemorragia digestiva.Na ocasião, a assessoria informou que o artista sentiu fortes enjoos durante a madrugada, em casa, e procurou atendimento médico. No hospital, ele passou por uma endoscopia e permaneceu cinco dias hospitalizado, quatro deles na UTI.Chrigor, que integra a série documental "Anos 90: A Explosão do Pagode", com estreia nesta quarta-feira (1º), na TV Globo, já enfrentou outros episódios de saúde nos últimos meses. Na virada do ano, ele ficou internado por uma semana em Maceió, logo depois do Réveillon. Ainda no início de 2026, passou por uma cirurgia para retirar a vesícula.Em setembro de 2025, o cantor também permaneceu dez dias hospitalizado. Na época, a assessoria e a família não informaram o motivo da internação. Depois, em entrevista ao "Domingo Espetacular", ele contou que sofreu um rompimento de veias no esôfago e precisou passar por uma clipagem esofágica, procedimento feito por endoscopia para fechar lesões na parede do órgão.No ano passado, em abril, Chrigor ainda precisou de atendimento hospitalar para realizar "uma reposição de vitaminas que estavam com baixo índices". Em outro episódio, o cantor foi levado ao hospital por ferimentos no corpo depois de tentar separar uma briga entre pitbulls.Chrigor fez parte do Exaltasamba entre 1993 e 2002, período de grande sucesso do grupo no pagode nacional. Atualmente, ele divide a agenda entre a carreira solo e o projeto Samba 90 Graus, ao lado de Netinho de Paula e Marcio Art.