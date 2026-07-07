Joana Henning, Bruno Gagliasso, Marcélia Cartaxo e Sérgio Machado - Divulgação/Leo Aversa

Joana Henning, Bruno Gagliasso, Marcélia Cartaxo e Sérgio Machado Divulgação/Leo Aversa

Publicado 07/07/2026 12:02

Rio - Bruno Gagliasso iniciou as gravações do longa-metragem "Eternamente Sua", escrito e dirigido por Sérgio Machado. O projeto começou a ser rodado no Rio de Janeiro e segue para Cabaceiras, na Paraíba, na próxima etapa das filmagens. O ator assina a produção junto de Joana Henning.

O projeto reúne um dos elencos mais expressivos do cinema brasileiro, com Gagliasso e Marcélia Cartaxo nos papéis centrais, acompanhados por Romulo Estrela, Débora Nascimento, Lara Tremouroux, Shirley Cruz, Karina Telles, Suzy Lopes, Bruno Goya, Luiz Bertazzo e Fernando Eiras.

"Este filme representa dois momentos muito especiais para mim. É a primeira vez que trabalho com o Sérgio Machado como protagonista de um longa, algo que eu desejava há muito tempo pela admiração que tenho pelo olhar dele como diretor. [...] Poder viver essas duas experiências ao mesmo tempo, ao lado dessa atriz gigante que é Marcélia e cercado por um elenco e uma equipe tão talentosos, torna 'Eternamente Sua' ainda mais significativo e auspicioso", afirma o ator.

O longa é um thriller psicológico, livremente inspirado num conto de Stefan Zweig, que acompanha o encontro de personagens de universos completamente distintos, explorando temas como poder, desejo, fama e desigualdade social.