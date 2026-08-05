Manas, de Marianna Brennand, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, dividiram o prêmio de Melhor Longa-metragem Ficção - R2 Foto / Divulgação

Manas, de Marianna Brennand, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, dividiram o prêmio de Melhor Longa-metragem Ficção R2 Foto / Divulgação

Publicado 05/08/2026 08:03 | Atualizado 05/08/2026 08:08

Rio - Os vencedores do Prêmio Grande Otelo 2026 foram anunciados, na noite desta terça-feira (4), em uma cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Com empate de votos, os filmes "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, conquistaram o troféu de Melhor Longa-metragem Ficção e também levaram a melhor em outras categorias.

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"Manas" recebeu ao todo cinco prêmios, incluindo Melhor Direção, Melhor Roteiro Original, Melhor Montagem Ficção e Melhor Atriz Coadjuvante para Dira Paes. Já o "Agente Secreto" ganhou quatro, ao vencer como Melhor Direção de Arte, Melhor Efeito Visual e Melhor Direção de Fotografia.

O filme mais premiado da noite, no entanto, foi "Homem com H", de Esmir Filho, com seis troféus: Voto Popular, Melhor Trilha Sonora, Melhor Figurino, Melhor Maquiagem, Melhor Som e Melhor Ator de Longa-Metragem para Jesuíta Barbosa. Denise Weinberg, de "O Último Azul", venceu como Melhor Atriz de Longa-Metragem. "Velhos Bandidos", de Claudio Torres, recebeu o prêmio de Melhor Longa-metragem Comédia.

Já Johnny Massaro foi laureado como Melhor Ator Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming, por "Máscaras de Oxigênio não Cairão Automaticamente", e Alice Carvalho como Melhor Atriz de Série de Ficção para TV Aberta, TV Paga ou Streaming, por "Cangaço Novo".

O evento teve como apresentadoras Marieta Severo e Silvia Buarque, mãe e filha. Ney Matogrosso se apresentou na cerimônia interpretando o clássico “O Tempo Não Para”, de Cazuza, enquanto cenas da cinebiografia do ex-vocalista do Barão Vermelho eram projetadas no telão. Já o Quarteto de Cordas fez arranjos inéditos para "Bicho de Sete Cabeças" e "Vapor Barato".

Confira a lista completa de vencedores:

Melhor filme



"Manas", de Marianna Brennand

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho



Melhor filme de comédia



"Velhos bandidos", de Claudio Torres



Melhor documentário



"Apocalipse nos trópicos", de Petra Costa

Melhor filme infantil



"O diário de Pilar na Amazônia", de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put



Melhor animação

"Tainá e os guardiões da Amazônia — Em busca da flecha azul", de Alê Camargo e Jordan Nugem



Melhor filme ibero-americano



"Belén" (Argentina), de Dolores Fonzi

"O riso e a faca" (Portugal), de Pedro Pinho

Melhor direção



Marianna Brennand por "Manas"



Melhor primeira direção



Rafaela Camelo por "A natureza das coisas invisíveis"



Melhor atriz



Denise Weinberg como Teresa por "O último azul"

Melhor ator



Jesuíta Barbosa como Ney Matogrosso por "Homem com H"



Melhor atriz coadjuvante



Dira Paes como Aretha por "Manas"

Melhor ator coadjuvante



Rodrigo Santoro como Cadu por "O Último Azul"

Melhor roteiro original



Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides, Antonio Pellegrino e Camila Agustini por "Manas"



Melhor roteiro adaptado



Daniel Rezende por "O filho de mil homens" — adaptado da obra "O filho de mil homens", de Valter Hugo Mãe



Melhor direção de fotografia



Evgenia Alexandrova por "O Agente Secreto"



Melhor direção de arte



Thales Junqueira por "O Agente Secreto"

Melhor figurino



Gabriella Marra por "Homem com H"



Melhor maquiagem



Martín Macías Trujillo por "Homem com H"



Melhor montagem



Isabela Monteiro de Castro por "Manas"

Melhor montagem de documentário



David Barker, Tina Baz, Nels Bangerter, Jordana Berg, Victor Miaciro e Eduardo Gripa por "Apocalipse nos trópicos"



Melhores efeitos visuais



Alexandre Boiron, Luuk Meijer e David Van Heeswijk por "O agente secreto"



Melhor som



Ana Luiza Penna, Martín Grignaschi e Armando Torres Jr por "Homem com H"



Melhor trilha sonora



Guilherme Amabis, Mariana Amabis e Rica Amabis por "Homem com H"

Melhor série brasileira



"Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente" - 1ª Temporada



Melhor atriz em série



Alice Carvalho como Dinorah por "Cangaço novo"

Melhor ator em série



Johnny Massaro como Fernando por "Máscaras de oxigênio não cairão automaticamente"

Melhor série de documentário



"Caçador de marajás" - 1ª Temporada



Melhor série de animação



"Osmar, a primeira fatia do pão de forma" - 3ª Temporada



Melhor curta de ficção



"Amarela", de André Hayato Saito



Melhor curta de documentário



"Sebastiana", de Pedro de Alencar



Melhor curta de animação

"A tragédia do lobo guará", de Kimberly Palermo







