Karol Conká diz que, dependendo de quem estiver imune, vai indicar Carla Diaz ao paredão

Publicado 13/02/2021 09:22 | Atualizado 13/02/2021 09:26

Rio - Karol Conká conversou com sua aliada Lumena, na madrugada deste sábado, sobre a indicação que fará ao paredão. Karol disse que, caso algumas pessoas sejam imunizadas, ela pensa em indicar Carla Diaz à berlinda.

"Iria sobrar só essa opção, aí ia ter de falar: 'não iria votar, mas como fulano está imune, só me restou você pelo problema que a gente teve. Eu sei que, no meu lugar, você não iria nem me dar a pulseira do Vip...", disse Karol, sobre sua justificativa para indicar Carla.

"Se alguém me diz que eu sou voto, eu opero aqui assim. Se eu sou voto de alguém, essa pessoa é voto meu", disse Lumena. Karol também afirmou que vai perguntar qual é o voto de Viih Tube e que a partir da resposta da youtuber, vai tê-la como opção ou não.

Depois, ela seguiu se vangloriando de ter dado a pulseira do VIP para Carla Diaz. "Não é jogo de quem é mais fada, de quem é mais bonzinho. É jogo de quem é mais sagaz. E eu fui sagaz ao entregar a pulseira Vip para ela".