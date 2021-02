Karol Conká diz que vai indicar Sarah ao paredão Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 09:05 | Atualizado 14/02/2021 09:12

Rio - Após a festa deste sábado, Karol Conká e Nego Di partiram para o quarto do líder, onde conversaram sobre o paredão. "A gente tava conversando, eu e o Projota. Se tu não indica a Sarah, pelo menos a gente tem em quem votar, entendeu?", começou Nego Di.

"Mas eu vou indicar ela, cara", disse Karol. "Não tem outra pessoa no teu radar, né?", perguntou o humorista. "Eu não consigo indicar a Juliette. Ela me acolheu muito. Me acolheu num nível que nem a Camilla foi capaz. A Juliette é muito massa, eu não sabia que ela era massa", respondeu Karol.

"Ela melhorou, né?", perguntou Nego Di. "Não é que ela melhorou. Ela é isso aí. Ela só teve um surto", disse a rapper. "Será que eu sou alvo dela? Em quem ela vota?", perguntou Nego Di. "Eu não sei, mas a Sarah sentiu", disse Karol.

Karol continuou falando sobre o seu "modo jogadora". "Eu ativo meu modo jogadora sangue frio. No ponto do Gil ter me indicado e me acordado de um jeito grosseiro e eu relevar. Eu realmente relevei. Eu relevo o fato da Carlinha ter falado de mim daquele jeito. Eu relevo total. Mas eu não consigo relevar o que eu vejo desde o primeiro dia que eu vi ela: a 'forçação'. E aí eu começo o meu lado humano. Eu me coloco no lugar da Carla. Porque eu já conheci pessoas que eram igual ela, pessoas que eram piores que ela. E a pessoa não tem muito o que fazer. Só que eu acredito muito na autenticidade, na espontaneidade", disse a rapper, que prefere que a casa vote em Carla Diaz.

"Eu não vou votar nela, prefiro que a casa vote", disse. "A casa não vai votar nela. Projota falou isso hoje. Os caras não votam. O fod* é que tu indicando a Sarah, tu bota automaticamente...", respondeu Nego Di. "Ninguém votaria na Sarah", rebateu Conká.

"Vamos fazer as contas. Eu, Lumena, Pocah, Projota votamos na Sarah. Acho que o João vota na Sarah também. Ou no Rodolffo", disse Nego Di. Conká acredita que João vote em Rodolffo, por ser gay. "Acho que vai no Rodolffo. Porque é homem. Ele [João] é gay, pensa nas 'minas'".