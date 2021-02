Participantes do ’BBB 21’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 15:46 | Atualizado 15/02/2021 15:47

Rio - A terceira semana do "BBB 21", que foi dos dias 8 a 14 de fevereiro, registrou sua maior média semanal de audiência. Em São Paulo, o reality show comandado por Tiago Leifert registrou 28 pontos e 49% participação, a maior média e participação semanal da atual temporada do programa.

A média mostra também um crescimento quando comparado com a média da primeira semana da atração: 12% maior (+3 pts) de audiência e +5 pontos de participação.



No Rio de Janeiro, o programa também registrou recorde de audiência e participação, com média de 29 pontos e 50% participação. Um crescimento de 12% (+3 pts) de audiência e participação quando comparado à 1ª semana.



As três primeiras semanas do "BBB 21" superaram a média de audiência no acumulado das oito edições anteriores em São Paulo. No Rio de Janeiro, as três primeiras semanas do "BBB" superaram a média de audiência e participação das cinco edições anteriores.