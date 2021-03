Fiuk e Harry Styles reprodução do twitter

Por IG - Gente

Publicado 16/03/2021 15:52 | Atualizado 16/03/2021 15:54

Rio - Durante conversa na piscina da casa do 'Big Brother Brasil 21', o líder Fiuk contou que foi cantado por um dos integrantes do One Direction. Em uma da vindas da banda ao Brasil, o integrante deu em cima dele e até pegou na mão do cantor.



fotogaleria

"Aconteceu muita coisa. Não vou entregar mas rolou uns xaveco bravo da banda comigo, pena que eu não gosto porque eu queria muito gostar para poder me envolver com eles. E aí é aquele momento que eu pergunto: 'por que que eu não gosto, que saco, queria tanto um beijinho deles'", disse.

Publicidade

Camilla perguntou mais detalhes, mas Fiuk apenas contou que chamou a atenção de um deles. "Não, passei por eles e um deles me pegou assim pela mão e falou: 'uoooou' e me girou, fiquei nervoso e falei: 'oi, beleza", disse rindo. Veja o vídeo completo:

Agora, fãs no Twitter querem saber quem é o integrante que deu em cima de Fiuk. As apostas maiores são no cantor Harry Styles, que tem até foto com ele e também emocionou Fiuk com a música 'Watermelon Sugar' no BBB.

Em conversa na piscina, Fiuk diz que um integrante do One Direction, em uma das vindas da banda ao Brasil, deu em cima dele e até pegou em sua mão! #BBB21 pic.twitter.com/wU4hCmt7BJ — Tracklist (@PortalTracklist) March 16, 2021