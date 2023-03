Fred Nicácio é o sétimo eliminado do ’BBB 23’ - João Cotta / Globo

Publicado 02/03/2023 07:00

Rio - Para muitos, Fred Nicácio foi o grande protagonista do "BBB 23". O médico de 36 anos movimentou bastante a casa do reality show até ser eliminado, na última terça-feira, em um paredão contra Cara de Sapato e Cezar Black. Apesar de ter deixado a disputa pelo prêmio milionário, Fred deixou sua marca no programa: ele esteve no quarto secreto, ganhou um voto de confiança do público para voltar ao jogo e chegou à casa levando informações que intrigaram os confinados, além de mudar rumos e percepções sobre o game. Fred também trouxe à tona assuntos importantes para a sociedade, como racismo e intolerância religiosa.

O médico acredita que caso tivesse ido ao paredão com Key Alves, talvez ainda estivesse na casa. A jogadora de vôlei se livrou da berlinda na prova bate e volta. "Eu acho que fui em um paredão que não era para ter ido. Depois de ver tantas coisas em tão pouco tempo, desde que saí da casa, chego a essa conclusão. Por exemplo, eu torci para que a Key Alves ganhasse a prova bate e volta. Talvez se o Sapato tivesse ganhado e tivéssemos ido eu, a Key e o Cezar para o paredão, a Key saísse por todas as articulações, mentiras e armações que ela fez por trás de mim, traindo a minha confiança, minha amizade e minha lealdade a ela e ao Cowboy [Gustavo]. Então, acho que eu saí porque entrei em um paredão que era muito difícil, de um embate que estava levando muito tempo. Foi o paredão errado, na verdade. Se fosse Key, eu e mais alguém, acho que eu teria grandes chances de ficar", analisa.

Fred revela ter alcançado seu objetivo principal ao levar representatividade para a casa do "BBB 23". "Eu fui para o 'BBB' com uma missão muito maior do que eu, que era a de trazer representatividade. Acho que isso eu trouxe do começo ao fim. Eu representei muitas pessoas iguais a mim e diferentes de mim, que precisavam de um ponto de referência, de um norte; que buscavam olhar para poder se inspirar e, a partir dessa inspiração, trazer novas narrativas para suas próprias vidas. Porque quando você vê alguém, você sabe que é possível. Exemplos falam mais do que palavras e são muito importantes para as pessoas conseguirem rumar novos caminhos. É você ver o doutor preto e falar: 'Nossa, é possível porque ele está lá, porque ele existe'. Quando você não vê, não tem como querer ser também. Essa missão foi o meu ponto alto e foi uma missão cumprida", conclui.

O ex-brother esteve em quatro paredões e, para ele, seu posicionamento forte diante dos acontecimentos da casa pode ter sido o motivo para que os outros participantes o tivessem como alvo. "Ah, figurinha premiada brilha no escuro, né? E prego que se destaca leva martelada. Desde o primeiro paredão, o primeiro monstro, sempre fui eu porque eu me posiciono mesmo. Não deixo quieto, falo o que eu preciso falar, o que eu acho que tenho que falar; me calo quando vejo que tenho a necessidade de refletir um pouco mais. Mas as pessoas que se posicionam elas agradam e são odiadas ao mesmo tempo. As pessoas que gostavam de mim, gostavam por eu ser quem eu sou. E as que não gostavam, era pelo mesmo motivo. Então, como as pessoas lá me consideravam um grande jogador, uma personalidade com potencial para ganhar o programa, essa perseguição aconteceu desde a primeira semana por eles perceberem que isso atrapalharia todo mundo quanto mais tempo eu ficasse lá dentro. Tanto que, até eu sair, fui o campeão de votos da casa".

Decepção

Ao sair da casa, Fred viu as imagens de Key Alves e Gustavo falando mal dele pelas costas. Os dois, ao lado de Cristian, também foram intolerantes com a religião do médico. Para ele, ter confiado na jogadora de vôlei e no empresário foi a sua maior decepção dentro do jogo.

"Do que eu vi até agora, teve uma decepção com a Key e com o Gustavo, que eram pessoas que, apesar de eu estar sentindo que estavam diferentes comigo, eu não imaginava que era nessa gravidade. O Cristian não foi uma decepção, foi uma descoberta de algo que eu já estava percebendo há algum tempo, uma confirmação de indícios, porque não existe crime perfeito, ele ia deixando rastros onde fazia alguma coisa", afirma.

"Eu fui catando esses rastros e tentei fazer o contragolpe do grupo votar nele. Mas, agora entendendo que a Key e o Cowboy estavam praticamente fazendo as mesmas coisas que ele, eu entendo por que eles não quiseram", completa.

Rivalidade com Sapato, Bruna e Amanda

Uma situação que aconteceu nas primeiras semanas do "BBB 23" se estendeu por meses e só chegou ao fim com o embate de Fred e Sapato no paredão. Ao sair do quarto secreto, Fred alertou Bruna Griphao para ter cuidado com o lutador e Amanda, que estariam escondendo informações da atriz. Fred explica quais foram suas intenções ao dar esse alerta para Bruna, mas sem dizer explicitamente o que Sapato e Amanda estavam escondendo dela.

"A estratégia de jogar essa informação na intenção de dissipar um pouco essa coisa de grupo foi a única que eu consegui traçar em tão pouco tempo. Se foi a mais acertada eu não sei dizer, mas não consigo pensar em outra. Como eu falo, informação é poder. Então, eu preferi reter a informação e deixar eles confusos do que falar tudo e eles conseguirem se articular e diminuir o que eu tinha falado. Porque é assim que as coisas funcionam: se eles sabem o que eu sei, eles conseguem elaborar uma desculpa forte o suficiente para dizer que 'não foi tanta coisa assim'. Acho que o que eu fiz trouxe uma movimentação para a casa que intrigou a tudo e a todos", analisa.

Memes e protagonismo

Os vários conselhos e frases motivacionais que Fred disparou para seus colegas de confinamento viralizaram fora do reality. O médico se diverte com a reação dos internautas. "Ver tantos memes legais, engraçados, divertidos, que agregam e acalentam o coração das pessoas com mensagens muito positivas – embora a 'good vibes' seja a Domi [Domitila Barros] –, ser fonte de transmissão de algo do bem e que alegra as pessoas, para mim, é muito gratificante", diz Fred, que foi considerado por muitos o protagonista da edição.

"Foi uma grande e grata surpresa saber que eu sou colocado pelo público como um protagonista dessa edição. O Trending Topic do Twitter sobre a minha saída era 'protagonista'. Então, olha que incrível saber que, mesmo não tendo ganhado liderança, não tendo ganhado anjo, eu comecei com uma trajetória um pouco difícil e depois fui sendo visto como realmente sou, e me tornei um protagonista desse espetáculo que é o BBB", completa.

Torcida e amigos

Agora que deixou o "BBB 23", Fred torce para que Domitila seja a campeã do programa. "Desde o primeiro jogo da discórdia, quando tinha o pódio e as duas bombas, eu puxei para o pódio a Domitila. E eu vou permanecer nesse lugar porque ela é uma jogadora que joga com o coração, assim como eu, mas também tem bastante racionalidade. A vivência dela é muito parecida com a minha. Acho que ela merece muito o primeiro lugar e espero que ela chegue lá", torce o médico, que também revela quais são os amigos que pretende levar para fora do reality.

"Domitila, Sarah Aline, Gabriel Santana, Marvvila... E acho que só, viu? Porque reduziu uma galera (risos). Tinha uma lista um pouquinho maior, mas está diminuindo, tá brabo! (risos)", dispara.

Apresentador e médico

Fim do jogo, mas vida que segue. Agora, Fred pretende continuar trabalhando com suas duas grandes paixões. "Quero continuar investindo na minha carreira como apresentador e como médico dentro do audiovisual, que foi o lugar onde eu consegui juntar essas minhas duas grandes paixões, duas grandes vocações. É um lugar onde eu me realizei muito, onde eu consigo fazer acolhimento, trazer informação e abranger isso de uma maneira que somente o audiovisual consegue trazer para mim", finaliza.