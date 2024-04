Tadeu Schmidt fala sobre o BBB 24 em entrevista a Pedro Bial - Mauricio Fidalgo

Publicado 23/04/2024 11:42

Rio - Tadeu Schmidt elogiou Davi, campeão do "BBB 24", durante participação no programa de Pedro Bial, exibido nesta segunda-feira (22). O apresentador do reality, que terminou há uma semana, comentou sobre o jogo do baiano.

"Davi tem um mérito danado. Ele é um campeão que se entregou, quis jogar o tempo inteiro. E não é só isso. A alegria com cada vitória, a maneira como ele vibrou com cada momento e como ele encarou todo mundo. Isso é muito importante. Ele tem uma postura que é louvável", disse, brincando que o "desalinhamento" dos chakras de Yasmin Brunet foi determinante para o sucesso da programa.



Para Schmidt, a edição deste ano foi a de maior repercussão. "No 22 eu sempre perguntava para quem estavam torcendo. No 23, também. Agora eu não precisei porque veio todo mundo falar comigo. Então, isso é um sinal", comentou.

O programa, que reuniu dois dos três âncoras que já comandaram o Big Brother Brasil, trouxe uma plateia só de ex-BBBs de edições antigas até as mais recentes, incluindo alguns vencedores, como Rodrigo Cawboy ("BBB 2") e Max Porto ("BBB 9").