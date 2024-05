Boninho anuncia que haverá seletivas presenciais em Manaus e Belém para o BBB 25 - Reprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 10:15

Rio - O processo seletivo presencial para a próxima edição do 'Big Brother Brasil' será realizado pela primeira vez na Região Norte do país, mais especificamente em Manaus e Belém. A informação foi divulgada por Boninho, diretor do programa, nas redes sociais, neste domingo (5).



"E o Norte? Gente, vocês estão bem devagar. As inscrições continuam abertas e, como vocês brilharam em 2024, a nossa caravana, pela primeira vez, vai em duas capitais: Manaus e Belém", informou o "big boss", alertando para o novo formato do reality. "Não se esqueçam: as inscrições são em dupla".



Vale lembrar que uma das finalistas do 'BBB 24' foi Isabelle Nogueira, oriunda do Amazonas. Terceiro lugar na competição, a manauara é dançarina no Festival de Parintins, que será, pela primeira vez, transmitida pela TV Globo, após o sucesso da Cunhã no reality.



Ainda na publicação, Boninho comentou sobre a seleção no Nordeste. "Nessa segunda-feira, dia 6, vamos reabrir as inscrições, as últimas vagas, para as seletivas que vão acontecer em Salvador e no Recife", informou.