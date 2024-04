Juninho - Reprodução/Globo

Publicado 30/04/2024 11:10

Rio - Juninho, ex-participante do "BBB 24", revelou que Deniziane se desculpou com ele por ter apoiado Alane quando a bailarina disse ter se sentido assediada pelo motoboy dentro do programa. Em uma entrevista para o canal do YouTube "O Brasil que deu certo", ele contou que a fisioterapeuta reconheceu o erro e pediu desculpas pessoalmente.

"Deniziane me pediu desculpas por ter ficado ao lado da Alane. Ela falou pessoalmente, me pediu desculpas porque acabou tomando partido naquele momento por achar que estar ao lado da amiga era o certo a se fazer. Mas depois ela viu que tinha poucas informações para ter tomado partido num assunto tão sério. Foi exatamente as palavras que ela usou"", relatou Juninho.O motoboy afirmou que aceitou o pedido de desculpas de Deniziane e destacou a importância de reconhecer os erros. Ele disse: ""Então, ela me pediu desculpas e foram aceitas. Acho que o mínimo que a gente tem que ter é bom senso. Todo mundo erra, tem o direito de errar, mas reconhecer o erro também é sadio, é uma forma de crescer com isso".