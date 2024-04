Glória Perez - Reprodução/Max

Publicado 24/04/2024 15:43

Rio - Glória Perez, de 75 anos, saiu em defesa de Davi Brito, vencedor do "BBB 24", após os acontecimentos recentes envolvendo o baiano e sua ex-namorada, Mani Rego. Parte do público o critica pelo relacionamento ter chegado ao fim.

A autora de novelas da Globo compartilhou uma imagem de Davi coroado como campeão do programa e expressou seu apoio na legenda. Ela classificou como "cruel e covarde" o que estão fazendo com ele e desejou força para o rapaz.



"Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino. Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: "é Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. E ele apontou você", escreveu ela na legenda da publicação.Nos comentários, os seguidores de Gloria elogiaram sua atitude de apoiar Davi em meio às dificuldades. Anteriormente, ele havia se afastado das redes sociais e mencionou seu retorno em um momento corrido, mas com energia renovada para enfrentar os desafios.Davi confirmou o término com Mani ao se referir a ela como sua " ex-namorada " e explicou que tentou conversar com ela para resolver a situação. Mani também fez um desabafo sobre o caso, mencionando a perda de paz, tempo, memórias e respeito decorrente das circunstâncias.