Yasmin BrunetReprodução / TV Globo

Publicado 24/04/2024 12:29 | Atualizado 24/04/2024 12:34

Rio - Yasmin Brunet revelou que perdoou Nizam e Rodriguinho por comentários machistas sobre o seu corpo, durante sua participação no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (24). A modelo disse que o perdão veio após conversar e receber um pedido de desculpas dos ex-participantes.



"Eu queria muito que ficasse dentro da casa o que ficou lá. Eu acho que todo mundo erra lá dentro, todo mundo aprende, então para mim o importante é o que vai ser feito depois disso", contou a ex-sister.

O caso aconteceu nas primeiras semanas do "BBB 24". Em uma conversa no quarto do líder, os brothers falaram sobre a aparência das meninas da casa. Na ocasião, Rodriguinho disse que Yasmin "já foi melhor, mas tá bem bonita ainda". Logo em seguida, Nizam respondeu que não estava falando do rosto da modelo. "O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho".