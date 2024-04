Davi e a irmã - Reprodução/Instagram

Publicado 25/04/2024 14:53 | Atualizado 25/04/2024 14:55

Rio - Raquel, irmã de Davi, o campeão do "BBB 24" , compartilhou nesta quinta-feira (25) algumas das mensagens de ódio que recebeu de internautas. "Essa mulher tem a cara de gente ruim", disse um indivíduo por meio das redes sociais.

"O que as pessoas ganham com isso? Seu dia fica mais feliz?", respondeu Raquel. Em outra postagem, o homem continuou com os xingamentos. "A horrorosa e o horroroso também", escreveu se referindo ao baiano.



Ela não deixou isso passar novamente. "Mas como eu disse e repito, deixo nas mãos de Deus, a justiça nunca falha, e confio nos meus advogados. O engraçado é que o bonito nem é bonito mesmo. Os comentários são tão baixos que, se eu me importasse, já teria feito o que vocês querem", concluiu.

Com mais de 55 mil seguidores em seu Instagram, Raquel fez sua primeira postagem na plataforma em 12 de janeiro, cerca de um mês após Davi entrar no "BBB 24". Foi ela quem contratou a empresa responsável por gerenciar as redes sociais do irmão e assumiu os compromissos profissionais dele.