Aline, Diego e Maike se enfrentam no paredão Fábio Rocha / Divulgação

Publicado 25/03/2025 21:36

Rio - Na noite desta terça-feira (25), um novo participante dará adeus ao prêmio milionário do "BBB 25". O décimo paredão da temporada terá seu resultado revelado por Tadeu Schmidt no programa que vai ao ar logo após a exibição da partida entre Brasil e Argentina na TV Globo.

A enquete parcial domostra uma disputa acirrada entre dois brothers. Até o momento, Maike lidera com 46,65% dos votos. Aline aparece em seguida com 45,61%. Já Diego Hypolito ocupa a terceira posição com somente 7,74% dos votos.