Daniele Hypolito brinca com Aline e diz que vai chamar a sister no 'Sincerão' - Reprodução Globoplay

Daniele Hypolito brinca com Aline e diz que vai chamar a sister no 'Sincerão'Reprodução Globoplay

Publicado 24/03/2025 15:47

Rio - Daniele Hypolito brincou com Aline e afirmou que irá chamar a sister no 'Sincerão' do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa no quarto "Anos 50", nesta segunda-feira (24), a policial militar, a ginasta, Guilherme e Delma especularam as possibilidades de como será a dinâmica e a irmã de Diego afirmou que aprendeu a 'destilar veneno' pela casa com a baiana.

"Vou dizer uma coisa à você, se for um Sincerão para botar discórdia dentro do grupo da gente... Eu vou dizer, viu, minha filha? 'Tadeu, não posso falar muito dessa mulher porque eu quero morrer amiga dela. Se eu atacar ela agora, eu estou lascada, Tadeu. Então, para eu me segurar até o final do jogo, eu vou ter que aguentar essa cobra, que eu entrei nesse quarto", disse Delma. "Se me atacar eu vou atacar", respondeu Aline, aos risos.

Daniele deu sua justificativa de forma bem humorada caso o 'Sincerão' fosse para chamar alguém dentro do seu grupo: "Tadeu, deixa eu te falar, eu era uma pessoa quieta, mas ela me arretou tanto a ser uma pessoa que fala, que hoje eu sou a melhor aluna dela, então eu estou colocando a minha professora no 'Sincerão'. Ela me ensinou a destilar veneno pela casa, a falar mal dos outros pelas costas. Para falar mal na frente também, porque se precisar a gente fala na frente também. Ela me garante que vai acontecer coisas que não acontecem", declarou a ginasta. "Eu quero a Dani no paredão agora, tira Maike", brincou a policial militar.

Dinâmica

O 'Sincerão' desta segunda-feira (24), promete mexer profundamente com o emocional dos brothers . Cada participante receberá três lembranças especiais enviadas por seus familiares: uma foto, um objeto afetivo e um áudio. No entanto, apenas um deles terá a chance de manter um desses itens e reviver um pouco do carinho dos entes queridos.

Dani diz que Aline a arretou tanto a ser uma pessoa que fala, que hoje ela é a maior aluna dela (Aline). #BBB25

pic.twitter.com/0hPWeBCNxO — Central Reality #BBB25 (@centralreality) March 24, 2025