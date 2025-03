Vilma detonou envolvimento de Aline com Diogo Almeida - Reprodução de Vídeo

Vilma detonou envolvimento de Aline com Diogo Almeida Reprodução de Vídeo

Publicado 24/03/2025 18:57

Rio - Aline foi assunto na conversa entre Vilma, Renata, Eva e Maike na academia do "BBB 25". Os brothers recordaram a acusação contra a baiana no último 'Sincerão' e o representante comercial apontou que a sister não questionou a mãe de Diogo Almeida sobre o assunto.

fotogaleria "Ela não estava nem me encarando, gente", disse Vilma. "Ela estava falando assim 'estou com meu coração tranquilo'... Como se fosse assim: 'dei todo meu carinho e atenção para ele'", analisou Renata.

Na sequência, a estudante de nutrição comentou o breve affair de Aline e Diogo Almeida. "O que eu falei para ela do 'carinho', foi que quando ela estava no Paredão, ela bem levou ele para a piscina, eles ficaram se beijando... Na intenção dela voltar do Paredão. Ela se agarrou com ele para se aparecer e voltar do Paredão."