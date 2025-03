Eva e Renata - Reprodução Instagram

Eva e RenataReprodução Instagram

Publicado 24/03/2025 19:02 | Atualizado 24/03/2025 19:05

Rio - Aline se torna tema de conversa entre Eva, Renata e Maike na academia do BBB 25. Os três participantes, que integravam o extinto Quarto Fantástico, questionam a forma como a sister reage durante discussões dentro do reality. Renata e Eva afirmam que Aline faz acusações sem apresentar justificativas.



fotogaleria

Durante o bate-papo, Renata e Eva relembram situações em que Aline teria usado termos como "cobra", "falsa" e "dissimulada" para atacá-las. Maike também critica a postura da participante. "Para mim, fica parecendo quinta série, não desenvolve", avalia Maike.Eva concorda e acrescenta: "É que ela não tem argumentos... 'Tu é uma cobra', 'Tu é isso', 'Tu apareceu agora no jogo', entendeu? Ela não ter argumento, isso é cansativo".Renata demonstra insatisfação com a falta de justificativas de Aline. Ela afirma que gostaria que a sister detalhasse os motivos de suas acusações. "Cite aqui o momento que eu fui dissimulada. 'Falsa'. Ok, cite quando eu fui falsa... Não sei nem qual o momento pra eu poder discutir sobre. É só um adjetivo solto", pontua Renata.