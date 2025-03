Manu Bahtidão - Reprodução/Instagram

Publicado 25/03/2025 22:20 | Atualizado 25/03/2025 22:21

Rio - Dois shows vão transformar a casa do "BBB 25" em um festival neste sábado (29). A festa começa com uma apresentação em dupla dos cantores João Gomes e Manu Bahtidão, que levam o piseiro e o sertanejo para o palco. Depois é a vez de L7nnon e Filipe Ret animarem os brothers com os hits mais ouvidos do rap nacional.

fotogaleria Manu Bahtidão inclui no repertório músicas como "Daqui pra sempre", "Destino" e "Torre Eiffel", enquanto João Gomes se apresenta com "Dengo", "Se for amor" e "Aquelas coisas". Os dois vão aterrissar no gramado por uma tirolesa de mais de 30 metros de comprimento, que também estará disponível para os confinados usarem ao longo da noite.

Após um breve intervalo, L7nnon e Filipe Ret sobem ao palco. No setlist estão previstas músicas como "Freio da Blazer" e "Gratidão", de L7, e "Amor livre" e "Acima de mim só Deus", de Ret.