Tadeu Schmidt e Aline Patriarca - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt e Aline PatriarcaReprodução/Instagram

Publicado 26/03/2025 13:01

Rio - A eliminação de Aline no Paredão do "BBB25" desta terça-feira (25) causou revolta em boa parte do público. Muitos internautas encheram o reality show de críticas e sobrou até para o apresentador Tadeu Schmidt, que foi detonado ao postar una foto com a baiana.

fotogaleria

"Seja bem-vinda de volta, Aliiiiineeeeee!!!! Você viveu alguns dos momentos inesquecíveis do BBB25! Você foi protagonista! E vai fazer ainda mais sucesso aqui fora!!! Tudo de bom, querida!!!", escreveu ele.

Como Aline estava movimentando o jogo em suas treta com Renata e Eva, muita gente aposta que o programa ficará parado e sem graça com a saída dela. "Pior BBB da história! Vão trabalhar muito para ter audiência, pois a protagonista foi ela", disse uma seguidora.

"Tadeu, você não é imparcial, foi desnecessário varias vezes com ela", comentou um internauta. A mensagem teve mais de 2.950 curtidas.

"BBB virou casa de repouso, né? Os protagonistas saindo e as plantas ficando", disse mais um.

"Acabou o enredo das bailarinas, agora o BBB vai virar um jardim botânico, espero que a audiência desse programa caia bastante, já sabemos pra quem vai o prêmio né", comentou outra telespectadora, sugerindo que Renata será a campeã dessa edição.

Com 51,73% da média dos votos, a baiana foi a 12ª eliminada do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (25). Ela levou a pior no paredão contra Diego Hypolito (0,93%) e Maike (47,34%) e deixou a disputa pelo prêmio milionário do reality show.