Aline é eliminada do ’BBB 25’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 26/03/2025 07:32

Rio - Fim de jogo para Aline! Com 51,73% da média dos votos, a baiana foi a 12ª eliminada do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite desta terça-feira (25). Ela levou a pior no paredão contra Diego Hypolito (0,93%) e Maike (47,34%) e deixou a disputa pelo prêmio milionário do reality show.

Ao deixar o confinamento, Aline foi recebida por Tadeu Schmidt no estúdio do programa. "Estou tão feliz. Feliz por tudo! Feliz por estar conhecendo você, por ter vivido tudo isso aqui. Incrível tudo isso, surreal!", disse ela, que sabia que seria a eliminada.

"Eu sempre soube. Na minha vida, eu sempre dei a minha cara a tapa, nunca tive medo de me expor, então, eu sabia que aqui não seria diferente, eu estava preparada para isso desde o início", destacou.



Tadeu, então, destacou: "Não foi pela sua intensidade que você saiu, pode ter vários outros motivos. A sua intensidade foi linda. Você fez tanta coisa, você produziu tantos momentos icônicos, momentos que a gente vai levar para sempre e a gente só tem a agradecer sua participação no 'BBB 25'".