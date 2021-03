Museu do Samba oferece visita virtual guiada pelo historiador Luiz Antonio Simas

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:08 | Atualizado 09/03/2021 17:18

A exposição celebra os saberes da ancestralidade africana e suas conexões socioculturais e religiosas com o universo das escolas de samba, reunindo obras de artistas como Rosa Magalhães, Milton Cunha, Lícia Lacerda, Bruno César, Ana Bora, Alessandra Reis, Marina Vergara, Mulambö, entre outros.Idealizada por Aloy Jupiara, Felipe Ferreira, Nilcemar Nogueira e Rachel Valença, a mostra, que entra em sua segunda fase, tem curadoria artística e projeto expográfico assinados por Leonardo Bora e Gabriel Haddad, carnavalescos da escola Acadêmicos do Grande Rio.Em tempos de pandemia, o tour virtual, totalmente gratuito, é uma grande oportunidade para cariocas e turistas conhecerem o Museu do Samba. A instituição, no entanto, continua recebendo visitas presenciais mediante agendamento. A marcação pode ser feita através do e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 3234-5777.A atividade conta com patrocínio da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Municipal de Incentivo à cultura - Lei do ISS, e apoio do Ministério do Turismo, por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.