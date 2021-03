Completando seis anos, Bloco apresenta versões de clássicos onde Simone Mazzer, Romero Ferro e Janamô fazem um ‘feat’ com canções de Cazuza Fernando Valle / Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 13:58

Rio - O Bloco Exagerado promove o projeto "LIVEXAGERADO CONVIDA", que acontece no dia 13 de março, às 17h, em seu canal oficial no YouTube. Na live, Janamô, Romero Ferro e Simone Mazzer fazem um “feat” com canções de Cazuza em novos arranjos assinados por Felipe Bruno (mestre de bateria do Bloco) e Guto Goffi, parceiro do poeta do rock no Barão Vermelho e produtor musical do projeto. Na apresentação, serão lançadas oficialmente as versões de “Burguesia”, “Ideologia” e “O tempo não para”, que estarão posteriormente nas plataformas digitais de música.

Artista carioca que usa a força da ancestralidade nos seus trabalhos, Janamô acredita que a arte de Cazuza é imortal. “Trinta anos depois de sua partida, ele segue atual. Uma honra cantar a obra desse gênio subversivo, ainda mais em um bloco de carnaval. A folia encontra morada na obra do poeta, colocando o povo para mexer a bunda e a mente ao mesmo tempo, sem que percebam - a reflexão está ali! Cazuza é denúncia e rebeldia, e carnaval é uma revolução que começa no quadril. Perfeita a junção para os tempos que atravessamos!”, celebra.



"Ter a possibilidade de entrar num estúdio durante uma pandemia, onde estamos privados de exercer plenamente o nosso ofício, me deixa muito contente! O projeto ocupa este lugar pra mim, o de voltar - pelo menos um pouquinho - para aquele espaço quentinho de fazer o que a gente escolheu na vida", avalia Simone Mazzer. "Cazuza está presente em mim na sua forma elegante de debochar de um sistema apodrecido", complementa a cantora.



Romero Ferro, por sua vez, relata que sempre foi muito fã de Cazuza. “Passei um tempo fazendo um show de tributo a ele, e foi um período onde pude realmente mergulhar na sua vida e obra! Sou pernambucano, e estar no Rio de Janeiro fazendo um projeto com pessoas que estiveram com ele é como um plot twist incrível da vida. Ele vai ser sempre um artista referencial no meu trabalho e na minha arte. Então, todo este movimento significa um outro movimento profundo aqui dentro, que vai sair ativando lembranças e muitas emoções - revertidas para a música, óbvio!”, finaliza.



SERVIÇO:



LivExagerado Convida



Quando: 13 de março



Horário: 17h



Onde: YouTube do Bloco Exagerado - www.youtube.com/blocoexageradooficial