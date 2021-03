Documentário Damas do Samba Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:09

Rio - O Museu do Samba vai promover um cine-debate virtual sobre o documentário “Damas do Samba”, de Susanna Lira. O encontro será no dia 20 de março, às 16h, no canal do Museu do Samba, no YouTube, celebrando o mês do Dia Internacional da Mulher.