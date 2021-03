Bloco 'Mulheres de Zeca' Divulgação

Publicado 25/03/2021 13:33 | Atualizado 25/03/2021 13:37

Rio - O projeto Estação Guanabara encerra o Festival de Verão, neste sábado, trazendo as artistas do “Mulheres de Zeca”. O bloco, criado pela cantora Dorina, reúne todos os anos os fãs do cantor e compositor Zeca Pagodinho, relembrando os sucessos do artista. A pandemia o impediu de ir para rua, mas o desfile virtual está garantido e as cantoras Bia Aparecida e Nina Rosa se juntam à fundadora do grupo, levando muita alegria ao público, através do canal Estação Guanabara no YouTube.

No repertório, clássicos de Zeca como “Seu Balancê”, “Verdade”, “Samba Pras Moças”, “Lama Nas Ruas”, “Maneiras”, “Vida Da Minha Vida”, “Minha Fé”, “O Dono Da Dor”, “Alto Lá”, “Ogum”, “Pedro Batuque”, “Patota Do Cosme”, “Água Da Minha Sede”, “Vai Vadiar”, “A Macumba Da Nega”, “Delegado Chico Palha”, “Camarão Que Dorme A Onda Leva”, “Coração Em Desalinho”, entre outras. A Banda que vai acompanhar as meninas será formada por Yasmin Alves (Cavaco), Mari Araujo (Caixa e Pandeiro), Marcelo Pizzott (Surdo e Congas) e Leandro Saramago (Violão).



Esta é a quarta apresentação deste projeto exibido durante todos os sábados de março, que também contou com as participações dos grupos “Samba no Prato”, “”Filhos de Oxossi” e “Rio e Seus Baluartes - Tributo a Roberto Ribeiro”, com o baluarte Zé Luiz do Império, Alex Ribeiro (filho de Roberto Ribeiro) e Iracema Monteiro.



O cenário escolhido para as gravações foi o Museu de Arte Contemporânea-MAC, na cidade de Niterói, sendo o primeiro projeto musical a ocupar o museu mais visitado pelos turistas na cidade niteroiense. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), inaugurado em 2 de setembro de 1996, é o atual símbolo da cidade de Niterói. A forma futurista criada por Niemeyer tornou-se um marco da arquitetura moderna mundial, sendo considerada uma das sete maravilhas do Mundo em museus pela mídia especializada.



Show “Mulheres de Zeca” - Dorina, Bia Aparecida e Nina Rosa



Transmissão no Canal do Youtube:



https://www.youtube.com/channel/UCSzBnFcoO3R92v1IYT1uMiA



Dias: 27 de março de 2021



Horário: 17h