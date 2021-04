Quadra do Acadêmicos do Salgueiro Reprodução/Salgueiro

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 18:25

Rio - Pelo segundo ano consecutivo, os Acadêmicos do Salgueiro farão a distribuição de caixas de bombom para crianças e jovens que integram os projetos sociais da escola. Neste ano, a novidade fica por conta da presença de Sabiá, mascote da vermelha e branca, que participará da ação que acontecerá neste sábado e domingo.

No sábado, às 15h, que recebe os chocolates são as crianças e jovens dos Aprendizes do Salgueiro, na rua Silva Teles. Já no domingo, os contemplados serão crianças da comunidade do Morro do Salgueiro, às 16h. Seguindo todos os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias para garantir a integridade de todos, a distribuição das 1500 unidades de chocolate acontecerá com o apoio e a organização da Associação de Moradores do local.