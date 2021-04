Guanayra Firmino (à esquerda), vice-presidente da Mangueira, homenageia a escola no dia de seu aniversário de 93 anos Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 28/04/2021 10:50 | Atualizado 28/04/2021 10:58

Rio - Uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio faz aniversário nesta quarta-feira. A Estação Primeira de Mangueira completou 93 anos e ganhou uma homenagem de Guanayra Firmino, vice-presidente da agremiação. Nas redes sociais, Guanayra declarou todo seu amor à escola.

"Viver sem conhecer o passado é viver sem saber o que é o agora, e é por isso, que no dia da fundação da Estação Primeira de Mangueira, eu primeiro saúdo esse chão, que abrigou a minha ancestralidade e a ancestralidade que fundou a maior instituição cultural deste país. Em segundo, saúdo o tempo, que constitui a nossa consciência. Temporalidade cósmica, que se faz presente aqui (no chão), hoje (no tempo), na permanência dessa tradição. Tradição que desde menina, fui ensinada a amar, e prestar reverência: a 'Alvorada Festiva', que é o recomeço cíclico da Estação Primeira de Mangueira", iniciou.

"A Mangueira é a temporalidade mística, que resistiu e resisti as dinâmicas do tempo, e aos acontecimentos exteriores. A Mangueira é expressão política, pois foi da relação de uma comunidade de negros e negras, expurgados do convívio social geral com a cidade, que ela surgiu. E, foi através dela, que essa comunidade, se projetou, através da arte, e da cultura, fruto de suas mentes e corações, que resistiu, e resiste. É, essa relação política que fez e faz da Mangueira, uma Escola de Vida!", continuou.

"A Mangueira, é uma síntese do tempo, uma simbiose da mística e da política do seu povo, viva entre nós, quando cantamos e dançamos. Tenho orgulho de ser Tataraneta de Benedita de Oliveira, a Tia Fé, jongueira, mãe de santo, que em seu Terreiro, seu chão, no dia 28 de abril de 1928, a Estação Primeira foi fundada. Tenho orgulho dos meus antepassados e de todos aqueles que passaram pela Estação Primeira, por tudo o que me ensinaram. Tenho mais de 40 anos de serviços prestados a Estação Primeira, e a nossa comunidade, este tempo, é a minha afirmação de vida. Parabéns Estação Primeira de Mangueira, pelos seus 93 anos de glórias, metáfora viva da nossa resistência e do nosso amor! Guanayra Firmino", finalizou.