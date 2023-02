Nathalia Hino é Rainha de Bateria da Estácio de Sá - Igor Wally / Divulgação

Publicado 17/02/2023 05:00

Rio - O maior espetáculo da Terra vai começar nesta sexta-feira, a partir das 22h30. Sete escolas da Série Ouro - Arranco do Engenho de Dentro, Lins Imperial, Acadêmicos de Vigário Geral, Estácio de Sá, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos do Sossego e São Clemente - dão início aos desfiles da Marquês Sapucaí, no Carnaval deste ano, e prometem fazer bonito na Avenida. Em entrevista ao DIA, algumas rainhas de baterias falam sobre a expectativa para o desfile e até adiantam alguns detalhes de suas fantasias.

Nathalia Hino, que faz sua estreia no cargo na Estácio de Sá, está animada para reinar à frente da bateria Medalha de Ouro. "Estou realizando o meu sonho de criança e quero fazer um excelente desfile para retribuir todo amor, carinho e confiança em mim depositados", afirma ela, que entrega seu 'ritual' antes de pisar na Avenida. "Oro e peço a Deus proteção não só para mim, mas para todos os integrantes da Escola". Este ano, a vermelho e branco apresenta o enredo “São João, São Luís, Maranhão! Acende a fogueira do meu coração”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Leite.

A beldade ainda dá um spoiler sobre seu figurino. "Minha fantasia está linda, luxuosa e sexy. Tem muito brilho, demorou três meses para ficar pronta. Está ligada ao Bumba Meu Boi, a principal manifestação da cultura popular do Maranhão. Não posso falar mais para não estragar a surpresa".



Em seu primeiro ano como rainha de bateria de Padre Miguel, Thalita Zampirolli garante que a escola vai brigar pelo título com o enredo "Baião de Mouros", desenvolvido pelos carnavalescos Edson Pereira e Wagner Gonçalves. "Vamos mostrar a força da Vila Vintém na Sapucaí, vai ser lindo! Com certeza absoluta será um grande desfile, nós entraremos na Sapucaí para brigar pelo título tão sonhando. A escola está pronta, barracão está lindo e a comunidade com sede de vitória", avisa ela, que usará uma fantasia com detalhes banhados a ouro. "A minha fantasia é uma joia! Tem banho de ouro, muitas pedras e cristais que eu trouxe dos Estados Unidos. Foi confeccionada no Espírito Santo".

Raphaela Gomes, da São Clemente, desfila há nove anos como Rainha de bateria da agremiação. Apesar da experiência, a emoção é como se fosse de estreia. "Muito frio na barriga, muito nervosismo e acredito que vai ser sempre assim. Na Avenida não me preocupo só comigo mas com toda escola, então, é aquele nervosismo e torcida pra correr tudo conforme planejamos", diz a beldade, que adianta: "A São Clemente vem com todo seu jeito alegre e irreverente falar sobre o Descobrimento do Brasil. Vamos fazer uma brincadeira na Avenida, simulando como se fosse tudo ao contrário! Então, vai ter índio vendendo mate, biscoito Globo e muitas coisas mais. Além disso, a escola vem toda numa paleta de cores, como se fosse do início ao final do dia. Dessa forma, eu e a bateria estaremos nos tons de verde e amarelo. Só de falar coração palpita!".

Por fim, Raphaela reforça seu amor pela agremiação e pelo Carnaval Carioca. Este ano, a São Clemente apresenta o enredo "O Achamento do Velho mundo", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. "Acredito e sou muito fã do Carnaval. Sou defensora de uma disputa justa e que vença a melhor. É disso que o carnaval precisa. Mas eu, particularmente, não entro na Avenida pra perder (risos). Vamos com tudo e a meta é sim voltar ao Grupo Especial".