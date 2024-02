Pabllo Vittar se inspira em Joelma para look de Carnaval - Reprodução / Instagram

Pabllo Vittar se inspira em Joelma para look de Carnaval Reprodução / Instagram

Publicado 11/02/2024 19:16

Rio - Pabllo Vittar compartilhou neste domingo (11), um vídeo nas redes sociais, da sua fantasia inspirada na cantora Joelma para puxar seu trio elétrico no Carnaval de São Paulo, no Parque do Ibirapuera. A paraense agradeceu a homenagem e elogiou o look.

"Nascida no Pará, Joelma é considerada uma das maiores performers do Brasil. Em 1999, começou sua carreira na Banda Calypso. Em 2016, iniciou a sua carreira solo e assim segue até hoje. Joelma é conhecida pela sua presença de palco e habilidade de cantar e dançar ao mesmo tempo sobre botas de plataforma com salto alto, sem perder o fôlego", explicou Pabllo em um post no Instagram.



"Joelma é cantora, dançarina, coreógrafa, compositora, empresária e, definitivamente, uma das minhas referências de palco. Em 2021, tive a honra de receber o prêmio de Artista Musical, no palco do MTV Miaw, das mãos da própria Joelma. Ela é nosso patrimônio nacional", finalizou.



