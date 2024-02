Mariana Goldfarb comemora sua estreia como musa da Grande Rio - Reprodução Internet

Publicado 18/02/2024 06:00

Rio - A apresentadora Mariana Goldfarb, de 33 anos, realizou um grande sonho este ano: desfilar na Marquês de Sapucaí. Musa da Grande Rio, que ficou em terceiro lugar entre as escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, Mariana conta como foi sua preparação para fazer bonito na Avenida, quais são suas inspirações e como surgiu o seu amor pelo Carnaval. Confira!

Mariana, você estreou como musa da Grande Rio este ano. Como foi para você ocupar esse posto e desfilar na Marquês de Sapucaí?

Participar do Carnaval carioca foi como ver um sonho se concretizar. Foi uma vivência além de simplesmente desfilar, eu adorei! Cada passo na Sapucaí parecia uma homenagem às nossas origens, à nossa história, à nossa cultura. Por isso, me dediquei ao máximo! A cada ensaio na quadra, me sentia mais envolvida, mais conectada com a comunidade, com a energia incrível que está presente ali. É incrível fazer parte de tudo isso!

Você sempre gostou de Carnaval? Qual é a sua relação com essa festa?

O Carnaval é incrível, né? É como uma explosão de alegria e cultura brasileira! Na minha opinião, é a festa mais icônica de todas. É aquela folia que me faz sentir completamente livre, como se pudesse experimentar a felicidade sem limites. É aquele tempinho especial em que podemos celebrar nossas raízes, honrar cada pedacinho do nosso país.

A Grande Rio é a sua escola do coração? Sempre foi um sonho desfilar pela agremiação de Duque de Caxias?

A Grande Rio virou sim a minha escola de coração. Eu fui muito abençoada, muito bem recebida, com muito carinho, muita atenção, muita paciência, muito cuidado. Me senti muito abraçada. E eu senti que agora eu faço parte da família e faço parte do Carnaval de outra forma. Não como uma espectadora, mas como uma pessoa que também ajuda a escrever a história do Carnaval. Então, eu só tenho a agradecer a Grande Rio pela oportunidade, por ter me feito esse convite. Eu entreguei o meu melhor.

Como foi a sua preparação para sambar muito na Avenida? Você mudou algo na sua rotina alimentar ou na sua rotina de exercícios?

Acredito que a rotina de treinos tenha se intensificado um pouquinho. Além daqueles que já estou super acostumada a fazer, também tive aulas de samba! Sei que tenho uma jornada pela frente, mas estou pronta para enfrentá-la com toda a minha dedicação, energia e um sorriso no rosto.

Qual foi o seu maior desafio ao desfilar pela Grande Rio?

Meu maior desafio foi acreditar que era capaz de encarar esse novo desafio e dar esse passo na minha vida, que era um sonho antigo. Às vezes achamos que não somos capazes, mas que bom que tive pessoas que me incentivaram e mostraram o meu tamanho e a minha força. Acho que a questão de sambar de salto alto também foi difícil pra mim, eu evito usar salto, apesar de sempre ter trabalhos como modelo e com moda, mas evito usar no meu dia a dia.

Quais são as musas ou rainhas de bateria do Carnaval que te inspiram?

As musas que eu me inspiro são a Paola Oliveira, a minha professora Santinha, que também é musa da Grande Rio, e a Mayara Lima, essa mulher é um furacão e tem uma beleza inacreditável, todas elas são!

Mari, você está solteira. Está aberta para um novo amor?

Não estou pensando nisso nesse momento.