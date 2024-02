Marina Ruy Barbosa usa laço azul em camarote - Divulgação

Publicado 18/02/2024 09:08

Rio - Tendência fashion para este ano, os laços que já figuraram nas passarelas das principais semanas de moda do final de 2023 não ficaram de fora da Marquês de Sapucaí neste Carnaval. Resgatando a feminilidade e uma estética delicada nos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de 2024 no Rio de Janeiro, Jade Picon e Marina Ruy Barbosa curtiram a festa no Camarote Nº1 por dentro da trend.

Jade optou por um laço azul de paetês para deixar sua bolsa mais carnavalesca, já Marina incorporou a peça de um jeito criativo em seu macacão. Mas o que os looks das famosas têm em comum? Tanto a influenciadora digital quanto a atriz estavam em uma campanha para a marca Hellmann's. O laço azul surgiu em 1913 quando o fundador, Richard Hellmann, e sua mulher, Margaret, passaram a amarrar laços azuis nos potes de maionese.



No Carnaval de 2024, a marca de maionese do Brasil se uniu ao Camarote Nº1 para a elevar ainda mais a experiência gastronômica no espaço. O patrocínio envolveu o adereço de Jade e o figurino de Marina, além de suas famosas ilhas de molhos.