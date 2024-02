Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares - Dilson Silva / Agnews

Publicado 18/02/2024 09:21

Rio - Marina Ruy Barbosa assistiu ao desfile das campeãs, na Marquês de Sapucaí, acommpanhada do noivo, o empresário Abdul Fares, na noite deste sábado. Em um camarote do local, a atriz, que dá vida à Preciosa em "Fuzuê", ganhou um beijinho do amado e trocou chamegos com ele.

O casal se divertiu bastante ao lado de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro. O quarteto posou para fotos juntos e mostrou muita simpatia. Para a ocasião, Marina apostou em um look dourado brilhoso, que deixava em evidência seu corpo escultural.