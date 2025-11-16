Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da PedraThiago Mattos / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Andressa Urach foi apresentada como musa da escola de samba Porto da Pedra neste sábado (15), em evento realizado durante a tradicional feijoada da agremiação em São Gonçalo. A influenciadora, de 38 anos, desfilará pela escola na Série Ouro em 2026, marcando seu retorno ao Carnaval após anos afastada.
fotogaleria
Andressa Urach e Andrea Andrade - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News
Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da Pedra - Thiago Mattos / Brazil News

Para a ocasião, Urach escolheu um vestido prateado que destacava suas curvas e completou o visual com suas já conhecidas botas brancas.

O samba-enredo da Porto da Pedra em 2026 abordará a temática das profissionais do sexo. Fabrício Montibelo, presidente da escola, destacou que o objetivo é oferecer um olhar "representativo e social" sobre o tema.

Após anos participando do Carnaval em São Paulo, Andressa terá agora sua primeira experiência no Carnaval do Rio. A Porto da Pedra disputa uma vaga no grupo especial, depois de não conseguir o acesso no último Carnaval por quatro décimos, terminando em terceiro lugar na classificação.