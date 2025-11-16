Andressa Urach é apresentada como musa da Porto da PedraThiago Mattos / Brazil News
Para a ocasião, Urach escolheu um vestido prateado que destacava suas curvas e completou o visual com suas já conhecidas botas brancas.
O samba-enredo da Porto da Pedra em 2026 abordará a temática das profissionais do sexo. Fabrício Montibelo, presidente da escola, destacou que o objetivo é oferecer um olhar "representativo e social" sobre o tema.
Após anos participando do Carnaval em São Paulo, Andressa terá agora sua primeira experiência no Carnaval do Rio. A Porto da Pedra disputa uma vaga no grupo especial, depois de não conseguir o acesso no último Carnaval por quatro décimos, terminando em terceiro lugar na classificação.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.