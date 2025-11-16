Iza brilha em ensaio de rua da Imperatriz LeopoldinenseReprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZIL NEWS

Rio -Iza, 35 anos, se jogou no samba durante o ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense, realizado neste domingo (16).
fotogaleria
A cantora chamou atenção ao aparecer com os cabelos soltos, salto dourado e um look transparente com detalhes nas cores da escola. Solteira desde o início de outubro, a rainha de bateria se divertiu sambando ao lado do público presente e recebeu diversos elogios nas redes sociais.
“Pra mim é a mulher mais linda do Brasil”, escreveu uma fã. “Estão de parabéns levando a rainha de bateria pra rua. É isso… o povo gosta de ver isso, interagindo!”, comentou outra.
Com o enredo "Camaleônico", uma homenagem a Ney Matogrosso, a Imperatriz será a segunda a desfilar no domingo do Carnaval 2026.
 