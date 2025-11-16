Iza brilha em ensaio de rua da Imperatriz LeopoldinenseReprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZIL NEWS
Iza encanta o público em ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense
A cantora apostou em um look transparente para se jogar no samba da escola neste domingo (16)
Andressa Urach participa de feijoada e samba muito na quadra da Porto da Pedra
Influenciadora será musa da escola no Carnaval 2026
Tia Surica completa 85 anos e ganha comemoração em dose dupla
Baluarte da Portela fala sobre celebrações e revela segredo da longevidade
Porto da Pedra anuncia nova musa para o Carnaval 2026
Aos 28 anos, Ana Merhi se prepara para desfilar pela agremiação no sábado de Carnaval
Gabi Evaristo é a nova musa do Império Serrano
'Representa um momento importante da minha caminhada', disse a paulistana
Confirmada em 'Três Graças', Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
Musas da escola também marcaram presença na Zona Norte, nesta quinta-feira (13)
