Iza brilha em ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense - Reprodução/VICTOR CHAPETTA/BRAZIL NEWS

Publicado 16/11/2025 19:21

Rio -Iza, 35 anos, se jogou no samba durante o ensaio de rua da Imperatriz Leopoldinense, realizado neste domingo (16).

público presente e recebeu diversos elogios nas redes sociais. A cantora chamou atenção ao aparecer com os cabelos soltos, salto dourado e um look transparente com detalhes nas cores da escola. Solteira desde o início de outubro , a rainha de bateria se divertiu sambando ao lado dopúblico presente e recebeu diversos elogios nas redes sociais.

“Pra mim é a mulher mais linda do Brasil”, escreveu uma fã. “Estão de parabéns levando a rainha de bateria pra rua. É isso… o povo gosta de ver isso, interagindo!”, comentou outra.

Com o enredo "Camaleônico", uma homenagem a Ney Matogrosso, a Imperatriz será a segunda a desfilar no domingo do Carnaval 2026.