Iza brilha em ensaio da ImperatrizReprodução/Instagram
Solteira, a artista retomou ao posto da Imperatriz no fim de outubro, após passar três anos longe da folia.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Iza brilha em ensaio da ImperatrizReprodução/Instagram
Iza chama a atenção ao sambar com macacão coladinho na quadra da Imperatriz
Rainha de bateria participa de ensaio da escola de samba
Neguinho da Beija-Flor recebe homenagem na Câmara Municipal de Nilópolis
Três medalhas foram entregues ao intérprete
Bloco Cacique de Ramos concede títulos de baluarte a três membros da diretoria
Trio tinha forte ligação com o fundador Bira Presidente
Viviane Araujo brilha em ensaio de rua do Salgueiro
As musas Bruna Griphao e MC Rebecca também se esbaldaram
Solteira, Pocah samba com Giovanna Lancellotti e Bruna Griphao em ensaio da Beija-Flor
Artistas marcaram presença na quadra da agremiação nesta quinta-feira (4)
Sabrina Sato rouba a cena em ensaio da Vila Isabel com mini vestido azul
Apresentadora trocou beijinhos com o namorado Nicolas Prattes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.