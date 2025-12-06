Iza brilha em ensaio da Imperatriz - Reprodução/Instagram

Iza brilha em ensaio da ImperatrizReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2025 17:12

Rio - A cantora Iza, 35 anos, voltou a brilhar na quadra da Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, durante a noite desta sexta-feira (5). A rainha de bateria da verde e branca, foi calorosamente recepcionada pelos fãs e caiu no samba ao lado de ritmistas da escola. Para a ocasião, ela chamou a atenção com um macacão coladinho cheio de recortes.

fotogaleria



Solteira, a artista retomou ao posto da Imperatriz no fim de outubro, após passar três anos longe da folia. Solteira, a artista retomou ao posto da Imperatriz no fim de outubro, após passar três anos longe da folia.

No Carnaval de 2026, a Imperatriz levará para a avenida o enredo Camaleônico, assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, em homenagem a Ney Matogrosso. A escola será a segunda a entrar na avenida no domingo de folia, em 15 de fevereiro.